8 декабря украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров.

Первую строчку в синхронных прыжках с вышки заняли Алексей Середа и Даниил Аванесов, а Ксения Байло – в прыжках с трехметрового трамплина в возрастной группе В.

Алексей Середа поднимается на пьедестал чемпионата мира третий день подряд. В его активе уже два золота (одно из которых добыто в паре с Даниилом Аванесовым 8 декабря, – Ред.) и серебро.

Два первых места и одно третье имеет Ксения Байло.

Золото получил также Даниил Коновалов. В паре с Богданом Чижовским ему удалось подняться также на вторую ступень пьедестала.

Украинцы завоевали еще два золота на чемпионате мира по прыжкам в воду / 4 фотографии

Таким образом на счету сборной уже восемь наград – пять золотых, две серебряных и одна бронзовая.

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Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду в Киеве завершится 9 декабря.

Источник: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation