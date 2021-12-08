8 декабря украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров.
Первую строчку в синхронных прыжках с вышки заняли Алексей Середа и Даниил Аванесов, а Ксения Байло – в прыжках с трехметрового трамплина в возрастной группе В.
Алексей Середа поднимается на пьедестал чемпионата мира третий день подряд. В его активе уже два золота (одно из которых добыто в паре с Даниилом Аванесовым 8 декабря, – Ред.) и серебро.
Два первых места и одно третье имеет Ксения Байло.
Золото получил также Даниил Коновалов. В паре с Богданом Чижовским ему удалось подняться также на вторую ступень пьедестала.
Таким образом на счету сборной уже восемь наград – пять золотых, две серебряных и одна бронзовая.
Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду в Киеве завершится 9 декабря.
Источник: Ukrainian Diving Federation