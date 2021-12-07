7 декабря 15-летний спортсмен Алексей Середа завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров.

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Украинец с 491,75 баллами показал второй результат в прыжках с трехметрового трамплина в возрастной группе В.

Первая ступенька 7 декабря досталась итальянцу Маттео Санторо.

Еще один украинец Владислав Климко занял шестое место.

После награждения Алексей Середа признался: предполагал, что может оказаться среди тройки победителей, однако уверен, что ему нужно и дальше совершенствовать свои умения в прыжках с трамплина.

– Встать на трамплин и выиграть – непросто. Мне кажется, я еще это не заслужил, поэтому буду работать, чтобы потом в будущем, возможно, победить, – сказал он.

Однако заменить вышку на трамплин спортсмен не планирует:

– Вышка – мой основной снаряд, поэтому никогда не откажусь от нее, – заверил украинец.

Серебро Алексея Середы является его второй наградой за два дня. Накануне ему не было равных в прыжках с 10-метровой вышки.

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду в Киеве продлится до 9 декабря.

Копилку украинской сборной, кроме золота и серебра Алексея Середы, пополнили уже Ксения Байло (первое и третье место).

Золотую медаль получил также Даниил Коновалов, а в паре с Богданом Чижовским они поднялись на вторую ступень пьедестала.

Источник: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation