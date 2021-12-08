8 грудня українські спортсмени вибороли ще дві золоті медалі чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів.

Першу сходинку в синхронних стрибках із вишки посіли Олексій Середа та Данило Аванесов, а Ксенія Байло – у стрибках із триметрового трампліну у віковій групі В.

Олексій Середа піднімається на п’єдестал чемпіонату світу третій день поспіль. У його активі вже два золота (одне з яких здобуте в парі з Данилом Аванесовим 8 грудня, – Ред.) та срібло.

Два перших місця та одне третє має Ксенія Байло.

Золото здобув також Данило Коновалов. У парі з Богданом Чижовським йому вдалось піднятися також на другу сходинку п’єдесталу.

Українці здобули ще два золота на чемпіонаті світу зі стрибків у воду / 4 фотографии

Таким чином на рахунку збірної вже вісім нагород – п’ять золотих, дві срібних та одна бронзова.

Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду в Києві завершиться 9 грудня.

Джерело: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation