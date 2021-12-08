Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Українці здобули ще два золота на чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Олексій Середа та Данило Аванесов

8 грудня українські спортсмени вибороли ще дві золоті медалі чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів.

Першу сходинку в синхронних стрибках із вишки посіли Олексій Середа та Данило Аванесов, а Ксенія Байло – у стрибках із триметрового трампліну у віковій групі В.

Олексій Середа піднімається на п’єдестал чемпіонату світу третій день поспіль. У його активі вже два золота (одне з яких здобуте в парі з Данилом Аванесовим 8 грудня, – Ред.) та срібло.

Два перших місця та одне третє має Ксенія Байло.

Золото здобув також Данило Коновалов. У парі з Богданом Чижовським йому вдалось піднятися також на другу сходинку п’єдесталу.

Ксенія Байло
Олексій Середа та Данило Аванесов
Олексій Середа та Данило Аванесов
Олексій Середа та Данило Аванесов
Ксенія Байло
Олексій Середа та Данило Аванесов
Олексій Середа та Данило Аванесов
Олексій Середа та Данило Аванесов
Українці здобули ще два золота на чемпіонаті світу зі стрибків у воду / 4 фотографии

Таким чином на рахунку збірної вже вісім нагород – п’ять золотих, дві срібних та одна бронзова.

Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду в Києві завершиться 9 грудня.

Джерело: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка