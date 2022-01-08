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Кубок світу з біатлону: Україна здобула першу медаль

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Україна біатлон

Україна в німецькому Оберхофі здобула першу медаль у рамках Кубка світу з біатлону.

Українці – Артем Тищенко та Дарина Блашко – здобули бронзову медаль.

Для української команди це була перша медаль у біатлонному сезоні Кубка світу. Перше та друге місця отримали росіянин та австрієць.

Таким чином, турнірна таблиця виглядала так:

  • Росія (1+12) 41:37.1;
  • Австрія (1+13)+41.5;
  • Україна (0+12)+1:03.6.

Обидва українці змогли себе впевнено виявити. Тищенко зробив акцент на точності стрілянини, а Блашко змогла впевнено себе проявити у складних вітряних умовах.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що тренер збірної Молдови Венцеслав Ілієв розповів про завдання, що стоять перед командою.

За його словами, минулого сезону були складнощі з підготовкою через пандемію та організаційні моменти на зборах.

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Ілієв зазначив, що зробив усе можливе для допомоги своїй збірній з підготовкою до нинішнього сезону.

Фото: Facebook Біатлон України

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