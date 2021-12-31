После нескольких предыдущих этапов Кубка мира IBU по биатлону тренер сборной Молдовы Венцеслав Илиев рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

Илиев отметил, что в прошлом сезоне 2020/2021 возникли сложности с подготовкой, связанные с распространением пандемии, а также с организационными моментами на сборах.

По словам тренера, Федерация сделала все возможное, чтобы помочь сборной подготовиться к текущему сезону.

— В текущем году, благодаря Федерации, лично президенту Дмитрию Торнеру, который очень помог, нам удалось провести подготовку к сезону более сконцентрировано и без существенных проблем, — рассказал Илиев.

Несмотря на то, что молдавским биатлонистам по итогам прошедших этапов не удалось войти в топ-40, Илиев считает, что данный период подготовки сборной реализовывается согласно плана.

— В целом, я оцениваю, что данный этап подготовки мы реализуем именно так, как планировали, — сказал он.

Илиев сообщил, что план подготовки сборной составлялся с прицелом на Зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая стартует уже в начале февраля 2022 года. Перед спортсменами стоит задача показывать высокие результаты, чтобы получить олимпийские лицензии.

— И федерация, и ее президент – Дмитрий Торнер поставили основную задачу – получить олимпийские лицензии, выступить в Пекине как минимум с 2-мя мужскими и 2-мя женскими квотами, — рассказал тренер сборной Молдовы.

На вопрос о том, почему решился возглавить сборную Молдовы Илиев ответил, что принял это решение осознанно, так как стояла цель работать на перспективу.

— Я принял это предложение, и передо мной стояла задача провести селекцию, подготовить команду для достижения более высоких результатов, в первую очередь — с прицелом на Олимпийские игры в Пекине, — сказал Венцислав Илиев.