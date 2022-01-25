Зимние Олимпийские игры в Пекине официально стартуют 4 февраля и продлятся 20 февраля 2022 года. При этом соревнования по некоторым видам спорта начнутся еще 2 февраля, а первые медали вручат уже на следующий день после церемонии открытия.

Всего на Играх-2022 в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Традиционно на Олимпиадах интерес вызывает не конкретное соревнование, а борьба в медальном зачете.

По прогнозам букмекеров, первое место в зачете по количеству медалей может достаться команде Норвегии. На победу олимпийской сборной этой страны дают коэффициент 1.15. Вторую и третью строчки прочат Нидерландам и Германии — 8.00.

Ожидается, что в топ-5 войдут олимпийские сборные Канады (10.00) и США (11.5). В первую пятерку зачета может попасть еще ОКР, если им удастся сместить США.

На победу других стран дают коэффициенты от 50.00. Норвежцы считаются абсолютными фаворитами, ведь четыре года назад в Пхенчхане собрали больше всего наград – 39 комплектов (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых медалей).

Ситуация с прогнозом по количеству золотых медалей – идентичная. В первой пятерке фигурируют те же команды. Но четвертое место в этом рейтинге отдают американцам, а пятое – канадцам.

На предыдущих Играх-2018 в Пхенчхане основная борьба шла между Норвегией и Германией. В итоге обе команды набрали одинаковое количество золотых медалей – по 14, но у скандинавской команды было больше серебра и бронзы. Третье место по количеству медалей было за канадцами.

Какие шансы на медали Игр-2022 у Украины?

Зимний Пекин может стать разочарованием для украинских поклонников спорта. Дело в том, что шансов на награды у нашей команды не так уж много.

Букмекерские конторы и вовсе полагают, что наша команда останется без медалей в Пекине. Коэффициент на то, что наши спортсмены не смогут подняться на пьедестал – 1.70 (вероятность примерно 58%).

То, что украинцам удастся выиграть хотя бы одну медаль, оценивается коэффициентом 2.08 (около 48%). Таким образом, шансы на медаль у нашей команды меньше, чем на отсутствие наград.

Основные надежды на медали у Украины во фристайле и биатлоне. На Играх-2018 именно золотая медаль во фристайле Александра Абраменко, ставшая для сборной единственной, позволила занять 21-е место в медальном зачете.