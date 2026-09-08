В Крыму и Донецке поражены пункты запуска дронов и управления войсками РФ — Генштаб
Украинские военные поразили место запуска ударных БпЛА и пункты управления противника.
ВСУ ударили по ряду объектов противника: что известно
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, 7 сентября и в ночь на 8 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника.
Так, в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА оккупантов.
В Черноморском, Крыме и Железнодорожном Запорожской области поражены пункты управления БпЛА противника.
Также, в районе Великой Новоселки Донецкой области поражен пункт управления врага.
Потери противника и степень нанесенного ущерба уточняется.
Работа по ключевым военным целям противника продолжается.
Напомним, что в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ в Рязанской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
На территории предприятия зафиксирован пожар, отмечается, что сам НПЗ был задействован в обеспечении вооруженных сил РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.