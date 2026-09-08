Украинская певица София Ротару не осталась в стороне от очередного преступления российских оккупантов. Артистка эмоционально отреагировала на массированную атаку на Киев в ночь на 8 сентября.

Как Ротару отреагировала на обстрел Киева

Вражеские обстрелы Киева сегодня привели к разрушениям и пожарам сразу в пяти районах города. Войска РФ выпустили по столице дроны и ракеты, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

На фоне этих событий София Ротару обнародовала фотографию с видом на Андреевскую церковь, над которой поднимается столб густого черного дыма. Звезда лаконично выразила свои чувства после ночных событий.

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– Боль, – коротко подписала фото украинская певица, добавив смайлик в виде разбитого сердца.

Стоит отметить, что изначально полномасштабное вторжение София Ротару практически не появляется в публичном пространстве. Певица напоминает о себе только во время государственных и важных праздников, а также реагирует на ракетные и дроновые удары РФ по украинским городам.

Также днем ​​8 сентября под атаку в Киеве попали здания телеканалов Мы — Украина и Мы — Украина +. По уточненной информации, в результате обстрела пострадали люди.

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