С 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей останутся на прежнем уровне. Правительство не принимало решений об их повышении, поэтому расценки на свет, газ и воду не изменятся.

Коммуналка с 1 сентября: электроэнергия

Базовая стоимость света остается на отметке 4,32 грн за кВт-ч. Правительство продлило действие этого тарифа для населения до 31 октября 2026 года.

В период с мая до конца сентября для всех бытовых потребителей действует единая ставка – 4,32 грн за кВт-ч. Льготная цена для домохозяйств с электроотоплением (2,64 грн за кВт-ч на первые 2 000 кВт-ч), действующая только в отопительный сезон, снова начнет применяться с 1 октября.

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Для владельцев двухзонных счетчиков действуют следующие расценки:

день (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;

ночь (23:00–07:00) – 2,16 грн/кВт-час.

Коммуналка с 1 сентября: газоснабжение

В сентябре цены на голубое топливо также останутся на прежнем уровне.

Зафиксированная цена для клиентов компании Нефтегаз Украины составляет 7,96 грн за кубометр. Этот тариф действует с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2027 года. Действующие потребители переведены на него автоматически, а новые клиенты могут выбрать его при подключении.

В целом годовые предложения поставщиков для населения варьируются от 7,96 до 9,99 грн за куб. м. Около 98% украинских семей (более 12 млн домохозяйств) пользуются услугами Нафтогаза.

Коммуналка с 1 сентября: водоснабжение и водоотвод

Стоимость холодного водоснабжения и водоотвода в основном остается преимущественно на уровне февраля 2022 года.

Единого тарифа на воду в стране нет: расценки формируются отдельно для каждого водоканала и утверждаются НКРЭКУ или местными органами власти в зависимости от поставщика и типа подключения дома.

В столице остаются в силе действующие расценки на услуги Киевводоканала. Как уверяют городские власти, сейчас пересмотр или повышение стоимости населения не планируется.

Общая цена за кубометр составляет 30,384 грн (с учетом НДС). Составляющие этот тариф распределяются следующим образом:

централизованное водоснабжение – 16,164 грн. за 1 куб. м;

централизованный водоотвод – 14,22 грн за 1 куб. м.

Кроме расчета за фактически потребленный объем, для киевлян с индивидуальными договорами предусмотрен ежемесячный фиксированный платеж. Предельный размер абонплаты в 2026 году составляет:

за водоснабжение – 47,19 грн/месяц (с НДС);

за водоотвод – 47,19 грн/месяц (с НДС).

Суммарно максимальная абонентская плата за обе услуги составляет 94,38 грн в месяц.

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