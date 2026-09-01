С 1 сентября 2026 года правила выезда мужчин за границу остаются одним из самых актуальных вопросов в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

Основные требования определяют закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановление Кабмина №57, а право пересечь границу зависит от конкретных законных оснований.

Для выезда важно не только относиться к одной из предусмотренных законодательством категорий, но и иметь необходимые документы и актуальные военно-учетные данные. При проверке на границе также учитывается информация из соответствующих государственных реестров.

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Кто из мужчин может выехать за границу с 1 сентября 2026 года, какие документы необходимо иметь и что могут проверять пограничники — читайте в материале Факты ICTV.

Есть ли запрет на выезд за границу: как проверить онлайн

В сентябре украинцы могут онлайн проверить, действует ли в отношении них временный запрет на выезд за границу. Сделать это можно через Личный кабинет Государственной пограничной службы Украины.

Сервис позволяет заранее узнать об ограничениях на пересечение государственной границы, установленных по решению суда или постановлению Государственной исполнительной службы. В частности, речь идет о запретах, которые могут быть связаны с долгами, неуплатой алиментов, штрафами или другими исполнительными производствами.

В то же время у онлайн-проверки есть важное ограничение. Сервис не показывает запреты на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, связанные с действием военного положения, а также другие ограничения, предусмотренные Правилами пересечения государственной границы.

Проверка в Личном кабинете также не отменяет действующий запрет, однако дает возможность узнать о нём ещё до поездки и при необходимости устранить причину ограничения.

Ранее для получения такой информации необходимо было направлять письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ и ждать ответа.

Что проверяют у мужчин на границе с 1 сентября

При выезде за границу мужчины, на которых распространяются соответствующие ограничения военного положения, должны предъявить загранпаспорт и военно-учетный документ. В зависимости от основания для пересечения границы также могут понадобиться документы, подтверждающие право на выезд.

Важно, чтобы военно-учетные данные были актуальными, а информация в документах соответствовала сведениям в государственных электронных реестрах.

При прохождении контроля сотрудники Государственной пограничной службы могут проверять военно-учетный документ в электронной форме и сверять указанные в нем данные с информацией в реестре Оберег. Электронный военно-учетный документ с QR-кодом можно сформировать, в частности, в приложении Резерв+.

Если во время проверки будет выявлено несоответствие данных или человек не сможет подтвердить законное основание для пересечения границы, ГПСУ может отказать в выезде.

Поэтому перед поездкой стоит проверить актуальность военно-учетных данных и заранее подготовить документы, необходимые именно для вашего основания на выезд за границу.

Как журналистам выехать за границу: условия и документы

Для журналистов, работников СМИ и представителей сферы стратегических коммуникаций действует отдельный порядок выезда за границу во время военного положения.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, относящиеся к этим категориям, могут выезжать из Украины в служебных целях и находиться за границей до 60 календарных дней при условии соблюдения установленных требований.

В частности, необходимо получить письмо-согласование от Госкомтелерадио. В документе должны быть указаны цель поездки, дата выезда из Украины, ориентировочная дата возвращения и пункт пропуска через государственную границу.

Также при прохождении пограничного контроля необходимо иметь при себе документы, предусмотренные для соответствующей категории военнообязанных. Поэтому перед поездкой журналистам и работникам СМИ следует заранее проверить актуальность военно-учетных данных и подготовить документы, подтверждающие основание для выезда.

Специальный порядок выезда за границу для представителей СМИ и сферы стратегических коммуникаций определен постановлением Кабинета Министров №1509.

Выезд за границу с бронью: что нужно знать

В сентябре 2026 года мужчины, имеющие бронь, могут выезжать за границу, однако само наличие брони не означает автоматического права на пересечение государственной границы.

Для выезда военнообязанный должен соответствовать установленным законодательством требованиям и подтвердить основание необходимыми документами.

В частности, мужчина должен иметь действующее бронирование и военно-учетный документ с актуальными данными. Сведения о бронировании должны быть внесены в соответствующие государственные реестры.

Если речь идет о служебной поездке, при пересечении границы необходимо также иметь документы, подтверждающие командировку, и другие документы, предусмотренные для соответствующего основания выезда.

Отдельные правила действуют для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, имеющих статус критически важных. Они могут бронировать сотрудников на срок до 45 дней, в частности для приведения военно-учетных документов в соответствие с требованиями законодательства и завершения процедуры бронирования.

В то же время временное бронирование на 45 дней само по себе не является основанием для выезда за границу.

Перед поездкой следует проверить статус призыва и военно-учетные данные, поскольку окончательное решение о пропуске через государственную границу принимают пограничники после проверки документов и законных оснований для выезда.

Почему мужчину с действующим бронированием могут не выпустить за границу

Наличие бронирования не гарантирует автоматического права на выезд за границу в сентябре 2026 года. Даже при действующем бронировании пограничники могут отказать в пересечении государственной границы, если мужчина не соответствует установленным требованиям или не может подтвердить законное основание для выезда.

Причиной отказа могут стать несоответствия в военно-учетных данных, отсутствие информации о действующей брони в электронных реестрах, проблемы с военно-учетным документом или недостаточность документов, подтверждающих цель и основание поездки.

Перед выездом стоит проверить, правильно ли отображается статус бронирования в Резерв+, актуальны ли военно-учетные данные и имеются ли все документы, необходимые для конкретного основания пересечения границы. Это поможет заранее выявить возможные несоответствия и снизить риск отказа непосредственно на пункте пропуска.

Выезд мужчин за границу с 1 сентября: кто имеет право

Начиная с 1 сентября возможность пересечь границу имеют мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. Выезжать за границу мужчины этого возраста могут при наличии документа, дающего право на пересечение государственной границы, и военно-учетного документа.

Возрастные ограничения на выезд также не распространяются на мужчин, достигших 60 лет.

Отдельные правила предусмотрены для лиц, исключенных из воинского учета на законных основаниях. В таком случае статус должен быть надлежащим образом оформлен и подтвержден соответствующими документами.

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет право на выезд зависит от конкретного основания, предусмотренного правилами пересечения границы. Среди них могут быть семейные обстоятельства, сопровождение лиц с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе, выезд на лечение или реабилитацию, а также отдельные случаи, связанные с обучением или профессиональной деятельностью.

В то же время принадлежность к определенной категории не всегда означает автоматическое разрешение на выезд. Во время пограничного контроля необходимо подтвердить законное основание соответствующими документами, а в предусмотренных случаях пограничники также проверяют военно-учетные данные.

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