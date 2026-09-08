Трехсторонняя встреча между командами Украины, США и Российской Федерации может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или на территории другой страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Переговоры Украины, РФ и США

– Встреча может быть в ОАЭ, Швейцарии, Турции, других странах. У нас есть опыт. Есть приглашения от разных стран, – утверждает Зеленский.

Президент заявил, что среди обсуждаемых вопросов во время встречи могут быть энергетика и экспорт зерна. Однако он считает, что следует не только обсуждать, но и добиваться конкретного результата.

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Также Зеленский утверждает, что приоритетными во время переговоров остаются гуманитарные вопросы. Среди них – обмен военнопленными между Украиной и Россией. По его мнению, их следует увеличивать и ускорять.

По словам президента, Киев будет готовить и приближать трехстороннюю встречу между командами Украины, России и США, если все стороны согласятся. Он добавил, что Украина намерена провести такую ​​встречу осенью, а если получится – то в сентябре.

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