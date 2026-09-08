Переговоры Украины, США и РФ могут состояться в ОАЭ, Швейцарии или Турции — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил о возможности проведения осенью трехсторонней встречи между командами Украины, США и РФ в ОАЭ, Швейцарии, Турции или другой стране.
- Основными темами переговоров должны стать гуманитарные вопросы, в частности, ускорение обмена пленными, энергетика и зерновой экспорт.
Трехсторонняя встреча между командами Украины, США и Российской Федерации может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или на территории другой страны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Переговоры Украины, РФ и США
– Встреча может быть в ОАЭ, Швейцарии, Турции, других странах. У нас есть опыт. Есть приглашения от разных стран, – утверждает Зеленский.
Президент заявил, что среди обсуждаемых вопросов во время встречи могут быть энергетика и экспорт зерна. Однако он считает, что следует не только обсуждать, но и добиваться конкретного результата.
Также Зеленский утверждает, что приоритетными во время переговоров остаются гуманитарные вопросы. Среди них – обмен военнопленными между Украиной и Россией. По его мнению, их следует увеличивать и ускорять.
По словам президента, Киев будет готовить и приближать трехстороннюю встречу между командами Украины, России и США, если все стороны согласятся. Он добавил, что Украина намерена провести такую встречу осенью, а если получится – то в сентябре.