Надаль выиграл 21-й чемпионат Australian Open и стал единоличным рекордсменом

Испанец Рафаэль Надаль выиграл у россиянина Даниила Медведева в финале теннисного турнира Australian Open, который проходил в Мельбурне.

В первых двух сетах выиграл российский теннисист, но дальше инициативу перехватил Рафаэль Надаль.

Как следствие, он одержал победу со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Суммарно спортсмены провели на корте 5 часов 24 минуты.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал 21 победу в турнирах Большого шлема и установил новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии.

Предыдущий рекорд Надаль делил с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

Источник: AusOpen