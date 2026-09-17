В ночь на 17 сентября, начиная с 18:00 16 сентября, российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 17 сентября: что известно

Во время комбинированной атаки противник применил:

Сейчас смотрят

противокорабельные ракеты Оникс из Курской области РФ;

баллистические ракеты Искандер-М/С-400/ KN-23 из Брянской и Воронежской областей РФ;

4 крылатые ракеты морского базирования Калибр из акватории Каспийского моря;

10 Бандероль/Дань-Т из воздушного пространства над акваторией Азовского моря;

157 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов типа Пародия. Больше половины запущенных Shahed были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла и Миллерово в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 131 воздушную цель:

7 Бандероль/Дань-Т;

124 БПЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов.

При этом зафиксированы попадания российских ракет и ударных беспилотников в 36 точках. Еще в пяти точках упали обломки сбитых целей.

В частности, в Киеве в результате российской атаки повреждены жилые, офисные и складские здания. Также после ударов в некоторых районах столицы возникли проблемы с давлением воды, которое позже начали восстанавливать.

По последним данным, пострадали как минимум 16 человек, среди них двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Девять пострадавших находятся в больницах.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставалось несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.