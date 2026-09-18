В ночь на 18 сентября в Киеве прогремели взрывы во время атаки ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве вечером 17 сентября: что известно

По словам Кличко, в Подольском районе столицы в результате атаки БпЛА зафиксировано попадание в нежилое здание.

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В результате взрывов в Киеве вечером 17 сентября пострадал один мужчина. Медики госпитализировали раненого.

Информация о последствиях атаки на Киев уточняется.

Напомним, что в течение дня 17 сентября Россия несколько раз атаковала Киев.

Последствия вражеских ударов фиксировали в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах столицы.

Были повреждены жилые и офисные здания, складские помещения. После атаки также возникли проблемы с давлением воды в некоторых районах Киева, позже его начали восстанавливать.

По последним данным, в результате дневной атаки на Киев 17 сентября пострадали 20 человек, среди них — двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Девять пострадавших находились в больницах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.