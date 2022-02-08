На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Украина показала самый лучший за последние 20 лет результат в скоростном лыжном спуске.

Закарпатец Иван Ковбаснюк – единственный представитель Украины в горнолыжном спорте – занял 32-е место в общем зачете.

Первый раз украинец на Олимпиаде-2022 вышел на старт 7 февраля: в скоростном спуске (даунхил) он занял 33-е место. Во время второго выступления, а именно в слаломе-супергиганте, Иван Ковбаснюк улучшил предварительный результат и занял 32-ю позицию – его результат 1:25.56 минут.

В финале супергиганта на Олимпиаде-2022 выступили 47 спортсменов.

Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (мужчины):

1. Маттиас Майер (Австрия) 1:19.94

2. Райан Кокрейн-Сигл (США) +0.04

3. Александер Аамодт Кильде (Норвегия) +0.42

…

32. Иван Ковбаснюк (Украина) +5.62.

Напомним, что на Олимпийских играх в 2002 году украинский спортсмен Николай Скрябин финишировал на 29 месте в супергиганте.