На зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні Україна показала найкращий за останні 20 років результат у швидкісному лижному спуску.

Закарпатець Іван Ковбаснюк – єдиний представник України у гірськолижному спорті – посів 32-е місце у загальному заліку.

Вперше українець на Олімпіаді-2022 вийшов на старт 7 лютого: у швидкісному спуску (даунгілі) він посів 33-тє місце. Під час другого виступу, а саме у слаломі-супергіганті, Іван Ковбаснюк покращив попередній результат і посів 32-у позицію – його результат 1:25.56 хвилин.

У фіналі супергіганту на Олімпіаді-2022 виступили 47 спортсменів.

Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск (чоловіки)

1. Маттіас Маєр (Австрія) 1:19.94

2. Раян Кокрейн-Сігл (США) +0.04

3. Александер Аамодт Кільде (Норвегія) +0.42

…

32. Іван Ковбаснюк (Україна) +5.62.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у 2002 році український спортсмен Микола Скрябін фінішував на 29-му місці у супергіганті.