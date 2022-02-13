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Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс: прогноз букмекеров на Супербоул-2022

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Супербоул 2022

Цинциннати Бенгалс и Лос-Анджелес Рэмс встретятся в ночь с 13 на 14 февраля в финальном матче за звание чемпиона североамериканской национальной футбольной лиги. Матч состоится в Инглвуде (штат Калифорния) на арене SoFi Stadium. Начало матча в 01:30 ночи по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Шона МакВея. На победу Рэмс принимают ставки с коэффициентом 1.50. Успех Бенгалс оценивают в 2.60.

Ставки на то, что команды начнут встречу осторожно и наберут первые очки не тачдауном, оценивается коэффициентом 2.40.

Интересно, что Рэмс проведут Супербоул на домашнем стадионе. Подобное произойдет во второй раз в истории НФЛ. Первой командой, сыгравшей Супербоул на домашнем стадионе, была Тампа-Бэй Бакканирс в 2021 году.

Хотя Бенгалс подходит к игре в статусе аутсайдера, клуб из штата Огайо знает, как обыгрывать фаворитов. Перед стартом сезона коэффициент на их победу в Супербоуле был одним из самых высоких среди команд – 201.0. Выше был только у Хьюстон Тексанс.

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Традиционно в Супербоуле разыгрывают титул чемпиона НФЛ прошлого года. То есть встреча, которая состоится в Инглвуде, определит лучшую команду лиги 2021 года. Поэтому поединки за титул Винса Ломбарди традиционно принято обозначать цифрами. Нынешний Супербоул уже 56-й по счету – LVI.

В 2021 году Супербоул выиграла Тампа-Бэй Бакканирс. В финальном матче сезона они обыграли Канзас-Сити Чифс со счетом 31:9.

Фото: Depositphotos

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