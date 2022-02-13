Цинциннаті Бенгалс — Лос-Анджелес Ремз: прогноз букмекерів на Супербоул-2022

Цинциннаті Бенгалс та Лос-Анджелес Ремз зустрінуться в ніч з 13 на 14 лютого у фінальному матчі за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги. Матч відбудеться в Інглвуді (штат Каліфорнія) на на арені SoFi Stadium. Початок матчу о 01.30 ночі за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Шона МакВея. На перемогу Ремз приймають ставки з коефіцієнтом 1.50. Успіх Бенгалс оцінюють в 2.60.

Ставки на те, що команди розпочнуть зустріч обережно і наберуть перші очки не тачдауном, оцінюється коефіцієнтом 2.40.

Цікаво, що Ремз проведуть Супербоул на домашньому стадіоні. Подібне станеться вдруге в історії НФЛ. Першою командою, яка зіграла Супербоул на домашньому стадіоні була Тампа-Бей Баккенірс у 2021 році.

Хоча Бенгалс підходить до гри у статусі аутсайдера, клуб зі штату Огайо знає як обігрувати фаворитів. Перед стартом сезону коефіцієнт на їхню перемогу у Супербоулі був одним із найвищих серед команд – 201.0. Вище був лише у Г’юстон Тексанс.

Традиційно у Супербоулі розігрують титул чемпіона НФЛ попереднього року. Тобто, зустріч яка відбудеться в Інглвуді, визначить найкращу команду ліги 2021 року. Саме тому поєдинки за титул Вінса Ломбарді традиційно прийнято позначати цифрами. Цьогорічний Супербоул вже 56-й за ліком – LVI.

У 2021 році Супербоул виграла Тампа-Бей Баккенірс. У фінальному матчі сезону вони переграли Канзас-Сіті Чіфс з рахунком 31:9.