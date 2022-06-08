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Факты / Спорт

Сборная Ирландии пригласила на тренировку украинских детей и передала привет от Миколенко

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Шеймус Коулман і український хлопчик

Ирландская национальная сборная по футболу пригласила на свою тренировку двух украинских детей, проживающих в Ирландии, Илью Сидоренко и Матвея Рыбкина.

Об этом зеленая армия рассказала в своих социальных сетях.

Капитан ирландцев Шеймус Коулман, который вместе с Виталием Миколенко защищает цвета английского Эвертона, позвонил по телефону через видеосвязь своему одноклубнику, чтобы тот передал привет детям.

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— Посмотрите на их реакцию, – отмечает пресс-служба сборной Ирландии.

Судя по опубликованным снимкам, дети были изрядно удивлены такому приятному сюрпризу в дополнение к походу на тренировку сборной Ирландии.

8 июня сборная Ирландии встретится со сборной Украины в рамках первого тура Лиги наций сезона-2022/23. Матч состоится в Дублине на стадионе Авива. Это будет первая игра национальных команд в истории.

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В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии уже провела первую встречу, неожиданно уступив сборной Армении со счетом 1:0 на выезде. Для сине-желтых это будет первая игра в третьем по счету розыгрыше турнира.

Кроме Ирландии и Украины в группе 1 в дивизионе B также выступают команды Шотландии и Армении.

Фото: FAIreland 

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