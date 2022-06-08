Сборная Ирландии пригласила на тренировку украинских детей и передала привет от Миколенко
Ирландская национальная сборная по футболу пригласила на свою тренировку двух украинских детей, проживающих в Ирландии, Илью Сидоренко и Матвея Рыбкина.
Об этом зеленая армия рассказала в своих социальных сетях.
Капитан ирландцев Шеймус Коулман, который вместе с Виталием Миколенко защищает цвета английского Эвертона, позвонил по телефону через видеосвязь своему одноклубнику, чтобы тот передал привет детям.
— Посмотрите на их реакцию, – отмечает пресс-служба сборной Ирландии.
We welcomed two Ukrainian children who are living in Ireland, Illia Sydorenko & Mattvii Rybkin, to training today
As a special treat, our skipper Seamus Coleman video-called his Everton teammate Vitaliy Mykolenko to say Hello
Look at their reaction #COYBIG pic.twitter.com/vNZOw1oUxD
— FAIreland (@FAIreland) June 7, 2022
Судя по опубликованным снимкам, дети были изрядно удивлены такому приятному сюрпризу в дополнение к походу на тренировку сборной Ирландии.
8 июня сборная Ирландии встретится со сборной Украины в рамках первого тура Лиги наций сезона-2022/23. Матч состоится в Дублине на стадионе Авива. Это будет первая игра национальных команд в истории.
В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии уже провела первую встречу, неожиданно уступив сборной Армении со счетом 1:0 на выезде. Для сине-желтых это будет первая игра в третьем по счету розыгрыше турнира.
Кроме Ирландии и Украины в группе 1 в дивизионе B также выступают команды Шотландии и Армении.
Фото: FAIreland