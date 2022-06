Сборная Ирландии пригласила на тренировку украинских детей и передала привет от Миколенко

Ирландская национальная сборная по футболу пригласила на свою тренировку двух украинских детей, проживающих в Ирландии, Илью Сидоренко и Матвея Рыбкина.

Об этом зеленая армия рассказала в своих социальных сетях.

Капитан ирландцев Шеймус Коулман, который вместе с Виталием Миколенко защищает цвета английского Эвертона, позвонил по телефону через видеосвязь своему одноклубнику, чтобы тот передал привет детям.

We welcomed two Ukrainian children who are living in Ireland, Illia Sydorenko & Mattvii Rybkin, to training today

As a special treat, our skipper Seamus Coleman video-called his Everton teammate Vitaliy Mykolenko to say Hello

Look at their reaction #COYBIG pic.twitter.com/vNZOw1oUxD

— FAIreland (@FAIreland) June 7, 2022