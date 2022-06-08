Збірна Ірландії запросила на тренування українських дітей і передала привіт від Миколенка
Ірландська національна збірна з футболу запросила на своє тренування двох українських дітей, які проживають в Ірландії, Іллю Сидоренка та Матвія Рибкіна.
Про це зелена армія розповіла у своїх соціальних мережах.
Капітан ірландців Шеймус Коулман, який разом з Віталієм Миколенком захищає кольори англійського Евертона, зателефонував через відеозв’язок своєму одноклубнику, щоб той передав привіт дітям.
— Подивіться на їхню реакцію, – зазначає пресслужба збірної Ірландії.
We welcomed two Ukrainian children who are living in Ireland, Illia Sydorenko & Mattvii Rybkin, to training today
As a special treat, our skipper Seamus Coleman video-called his Everton teammate Vitaliy Mykolenko to say Hello
Look at their reaction #COYBIG pic.twitter.com/vNZOw1oUxD
— FAIreland (@FAIreland) June 7, 2022
Судячи з опублікованих знімків, діти були неабияк здивовані такому приємному сюрпризу на додачу до походу на тренування збірної Ірландії.
8 червня збірна Ірландії зустрінеться зі збірною України в межах першого туру Ліги націй сезону-2022/23. Матч відбудеться у Дубліні на стадіоні Авіва. Це буде перша гра національних команд в історії.
У поточному розіграші Ліги націй збірна Ірландії вже провела першу зустріч, несподівано поступившись збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді. Для синьо-жовтих це буде перша гра у третьому за ліком розіграші турніру.
Окрім Ірландії та України у групі 1 в дивізіоні В також виступають команди Шотландії та Вірменії.
Фото: FAIreland