Збірна Ірландії запросила на тренування українських дітей і передала привіт від Миколенка

Червень, 07 в 21:30

Ірландська національна збірна з футболу запросила на своє тренування двох українських дітей, які проживають в Ірландії, Іллю Сидоренка та Матвія Рибкіна.

Про це зелена армія розповіла у своїх соціальних мережах.

Капітан ірландців Шеймус Коулман, який разом з Віталієм Миколенком захищає кольори англійського Евертона, зателефонував через відеозв’язок своєму одноклубнику, щоб той передав привіт дітям.

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— Подивіться на їхню реакцію, – зазначає пресслужба збірної Ірландії.

We welcomed two Ukrainian children who are living in Ireland, Illia Sydorenko & Mattvii Rybkin, to training today As a special treat, our skipper Seamus Coleman video-called his Everton teammate Vitaliy Mykolenko to say Hello Look at their reaction #COYBIG pic.twitter.com/vNZOw1oUxD — FAIreland (@FAIreland) June 7, 2022

Судячи з опублікованих знімків, діти були неабияк здивовані такому приємному сюрпризу на додачу до походу на тренування збірної Ірландії.

8 червня збірна Ірландії зустрінеться зі збірною України в межах першого туру Ліги націй сезону-2022/23. Матч відбудеться у Дубліні на стадіоні Авіва. Це буде перша гра національних команд в історії.

У поточному розіграші Ліги націй збірна Ірландії вже провела першу зустріч, несподівано поступившись збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді. Для синьо-жовтих це буде перша гра у третьому за ліком розіграші турніру. Окрім Ірландії та України у групі 1 в дивізіоні В також виступають команди Шотландії та Вірменії.

Фото: FAIreland