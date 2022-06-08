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Факти / Спорт

Збірна Ірландії запросила на тренування українських дітей і передала привіт від Миколенка

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шеймус Коулман і український хлопчик

Ірландська національна збірна з футболу запросила на своє тренування двох українських дітей, які проживають в Ірландії, Іллю Сидоренка та Матвія Рибкіна.

Про це зелена армія розповіла у своїх соціальних мережах.

Капітан ірландців Шеймус Коулман, який разом з Віталієм Миколенком захищає кольори англійського Евертона, зателефонував через відеозв’язок своєму одноклубнику, щоб той передав привіт дітям.

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— Подивіться на їхню реакцію, – зазначає пресслужба збірної Ірландії.

Судячи з опублікованих знімків, діти були неабияк здивовані такому приємному сюрпризу на додачу до походу на тренування збірної Ірландії.

8 червня збірна Ірландії зустрінеться зі збірною України в межах першого туру Ліги націй сезону-2022/23. Матч відбудеться у Дубліні на стадіоні Авіва. Це буде перша гра національних команд в історії.

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У поточному розіграші Ліги націй збірна Ірландії вже провела першу зустріч, несподівано поступившись збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді. Для синьо-жовтих це буде перша гра у третьому за ліком розіграші турніру.

Окрім Ірландії та України у групі 1 в дивізіоні В також виступають команди Шотландії та Вірменії.

Фото: FAIreland 

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