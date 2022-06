Збірна Ірландії запросила на тренування українських дітей і передала привіт від Миколенка

Ірландська національна збірна з футболу запросила на своє тренування двох українських дітей, які проживають в Ірландії, Іллю Сидоренка та Матвія Рибкіна.

Про це зелена армія розповіла у своїх соціальних мережах.

Капітан ірландців Шеймус Коулман, який разом з Віталієм Миколенком захищає кольори англійського Евертона, зателефонував через відеозв’язок своєму одноклубнику, щоб той передав привіт дітям.

We welcomed two Ukrainian children who are living in Ireland, Illia Sydorenko & Mattvii Rybkin, to training today

As a special treat, our skipper Seamus Coleman video-called his Everton teammate Vitaliy Mykolenko to say Hello

Look at their reaction #COYBIG pic.twitter.com/vNZOw1oUxD

— FAIreland (@FAIreland) June 7, 2022