Ноябрь, 27 в 18:29

Очередную сенсацию на ЧМ-2022 преподнесла сборная Марокко, неожиданно обыгравшая команду Бельгии во втором туре группового этапа. Игра состоялась на стадионе Эль-Тумама в Дохе и завершилась со счетом 2:0 в пользу марокканцев.

В первом тайме бельгийцы владели незначительным преимуществом и имели больше возможностей для взятия ворот соперника. Однако отличиться до перерыва смогли марокканцы после гола Хакима Зиеша в добавленное арбитром время. Но арбитр отменил взятие ворот после просмотра системы VAR.

После перерыва атласские львы постепенно взяли игру под свой контроль, а на 73-й минуте открыли счет в игре. Это сделал Абдельхамид Сабири ударом со штрафного.

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Бельгийцы пытались сравнять счет, но марокканцы выстроили грамотную оборону, нивелируя все атаки соперника. А в компенсированное арбитром время встречи Закария Абухляль после паса от Зиеша установил окончательный счет в пользу своей сборной – 2:0.

Видео обзор Бельгия — Марокко — 0:2

Этот триумф позволил Марокко набрать четыре очка и подняться на первое место группы F. Бельгийцы, имеющие в активе три очка, опустились на вторую строчку квартета. Также в этом квартете команды Хорватии и Канады.