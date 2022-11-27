Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Очередная сенсация на ЧМ-2022: Бельгия проиграла Марокко

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Бельгія Марокко ЧС-2022
Фото: Getty Images

Очередную сенсацию на ЧМ-2022 преподнесла сборная Марокко, неожиданно обыгравшая команду Бельгии во втором туре группового этапа. Игра состоялась на стадионе Эль-Тумама в Дохе и завершилась со счетом 2:0 в пользу марокканцев.

В первом тайме бельгийцы владели незначительным преимуществом и имели больше возможностей для взятия ворот соперника. Однако отличиться до перерыва смогли марокканцы после гола Хакима Зиеша в добавленное арбитром время. Но арбитр отменил взятие ворот после просмотра системы VAR.

После перерыва атласские львы постепенно взяли игру под свой контроль, а на 73-й минуте открыли счет в игре. Это сделал Абдельхамид Сабири ударом со штрафного.

Сейчас смотрят

Бельгийцы пытались сравнять счет, но марокканцы выстроили грамотную оборону, нивелируя все атаки соперника. А в компенсированное арбитром время встречи Закария Абухляль после паса от Зиеша установил окончательный счет в пользу своей сборной – 2:0.

Видео обзор Бельгия — Марокко — 0:2

Этот триумф позволил Марокко набрать четыре очка и подняться на первое место группы F. Бельгийцы, имеющие в активе три очка, опустились на вторую строчку квартета. Также в этом квартете команды Хорватии и Канады.

Читайте
Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ-2022, нанеся лишь один удар за матч

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка