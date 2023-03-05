Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Снова выполнил сложнейший прыжок Ураган: Котовский выиграл золото на этапе Кубка мира

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Дмитро Котовський

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в швейцарском Энгадине.

21-летний спортсмен из Ровно в первой попытке набрал 120,36 балла, что позволило ему со второго места выйти в большой финал. Там он выполнил сложнейший прыжок Ураган (фул-трипл фул — фул), за который получил 137,76 балла.

Кроме Котовского еще два участника прыгали в суперфинале тройное сальто с тремя винтами, но ниже по коэффициенту сложности. Швейцарец Ноэ Рьота получил за прыжок 133,11 балла, а представитель США Кристофер Лиллис — 128,00 балла.

Сейчас смотрят

Это второе подряд золото в этом сезоне на этапах Кубка мира для Дмитрия Котовского. На четвертом этапе Кубка мира в американском Дир Уэлли в США украинец также выполнил Ураган и одержал победу. А на этапе в канадском Ле Реле выиграл бронзу и серебро.

Благодаря четырем наградам и одному попаданию в первую двадцатку в пяти стартах Кубка мира этого сезона Котовский имеет 351 зачетный балл. Это позволило ему возглавить личный зачет турнира, опередив двукратного чемпиона мира, швейцарца Ноэ Рота.

Читайте
Украинка Новосад завоевала бронзу на ЧМ-2023 по лыжной акробатике

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка