Снова выполнил сложнейший прыжок Ураган: Котовский выиграл золото на этапе Кубка мира

Март, 05 в 19:15

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в швейцарском Энгадине.

21-летний спортсмен из Ровно в первой попытке набрал 120,36 балла, что позволило ему со второго места выйти в большой финал. Там он выполнил сложнейший прыжок Ураган (фул-трипл фул — фул), за который получил 137,76 балла.

Кроме Котовского еще два участника прыгали в суперфинале тройное сальто с тремя винтами, но ниже по коэффициенту сложности. Швейцарец Ноэ Рьота получил за прыжок 133,11 балла, а представитель США Кристофер Лиллис — 128,00 балла.

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Это второе подряд золото в этом сезоне на этапах Кубка мира для Дмитрия Котовского. На четвертом этапе Кубка мира в американском Дир Уэлли в США украинец также выполнил Ураган и одержал победу. А на этапе в канадском Ле Реле выиграл бронзу и серебро.

Благодаря четырем наградам и одному попаданию в первую двадцатку в пяти стартах Кубка мира этого сезона Котовский имеет 351 зачетный балл. Это позволило ему возглавить личный зачет турнира, опередив двукратного чемпиона мира, швейцарца Ноэ Рота.