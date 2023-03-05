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Факти / Спорт

Знову виконав надскладний стрибок Ураган: Котовський виграв золото на етапі Кубка світу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Котовський

Український фристайліст Дмитро Котовський здобув перемогу на етапі Кубка світу з лижної акробатики у швейцарському Енгадіні.

21-річний спортсмен з Рівного у першій спробі набрав 120,36 бала, що дозволило йому з другого місця вийти у великий фінал. Там він виконав надскладний стрибок Ураган (фул-тріпл фул – фул), за який отримав 137,76 бала.

Окрім Котовського ще два учасники стрибали у суперфіналі потрійне сальто з трьома гвинтами, але нижче за коефіцієнтом складності. Швейцарець Ное Рьота отримав за стрибок 133,11 бали, а представник США Крістофер Лілліс – 128,00 бали.

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Це друге поспіль золото у цьому сезоні на етапах Кубка світу для Дмитра Котовського. На четвертому етапі Кубка світу в американському Дір Веллі у США українець також виконав Ураган та здобув перемогу. А на етапі у канадському Ле Реле виграв бронзу та срібло.

Завдяки чотирьом нагородам та одному потраплянню до першої двадцятки у п’яти стартах Кубка світу цього сезону Котовський має 351 заліковий бал. Це дозволило йому очолити особистий залік турніру, випередивши дворазового чемпіона світу, швейцарця Ное Рота.

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