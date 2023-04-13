Швентек, Мбаппе и еще четверо атлетов в 100 самых влиятельных людей по версии Time

Журнал Time обнародовал список 100 самых влиятельных людей мира, включив в него шестерых спортсменов.

Список разделен на шесть частей: Артисты, Пионеры, Титаны, Лидеры, Новаторы и Иконы. Атлеты представлены в четырех категориях.

В список Новаторов попал капитан сборной Франции и игрок ПСЖ Килиан Мбаппе.

В заметке о футболисте рассказывается, как в декабре, за два дня до 24-го дня рождения, мир наблюдал его отчаяние на поле в Катаре. Тогда он забил три гола, но не сумел одержать вторую победу в финале ЧМ.

— Возле него присел президент Франции Эммануэль Макрон. Как и преданные фанаты Мбаппе, Макрон знает, что он больше, чем футбольный гений — он живая сказка о том, как из бедняка превратиться в богача. Парень, выросший в неблагополучном пригороде Парижа, взлетел к мировой славе, выиграв ЧМ-2018 в свои 19 лет, — говорится в описании о Килиане.

В эту же категорию попала польская теннисистка Ига Швентек, которая является первым номером мирового рейтинга WTA. О ней говорится, что во время своего восхождения на вершину тенниса Швентек демонстрировала уязвимость и отвагу.

Time отмечает, что теннисистка выражает благодарность тем, кто ее поддерживал, не преуменьшая собственных навыков и труда.

— Она выступает за ментальное здоровье и поддерживает украинцев в их борьбе за защиту своего дома. Как спортсменка и, что важнее, как человек, она воплощает тот тип уверенности, которому каждый должен подражать — уверенность в действиях, а не в разговорах, — описывают Швентек.

К категории Иконы отнесли американскую баскетболистку Бритни Гринер, которая провела 10 месяцев в российской тюрьме. В заметке о ней отмечают ее стойкость во время несправедливого лишения свободы и то, что она не теряла надежды и чувства юмора.

28-летняя американская горнолыжница Микаэла Шиффрин попала в категорию Пионеры.

О ней отмечается, что после двух золотых олимпийских медалей и пяти титулов в общем зачете Кубка мира, 11 марта Микаэла выиграла свою 87-ю лыжную гонку Кубка мира, превысив исторический рекорд в 86 побед, установленный Ингемаром Стенмарком из Швеции.

В категорию Титаны попали аргентинский футболист Лионель Месси и игрок в американский футбол Патрик Махомес.

Заметку о Лео написал швейцарский теннисист Роджер Федерер. Он подчеркнул, что его поражает неизменное величие Месси на протяжении многих лет. Федерер назвал Лионеля волшебником, а его угловые передачи — произведением искусства.

О Махомесе говорится, что в возрасте всего 27 лет он получил свою вторую награду MVP матча за Супербоул. Кроме того, указывается, что молодые игроки в американский футбол пытаются подражать его невероятной игре.

Источник : TIME

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