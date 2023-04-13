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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Швьонтек, Мбаппе і ще четверо атлетів у 100 найвпливовіших людей за версією Time

Іга Швьонтек
Фото: Depositphotos

Журнал Time оприлюднив список 100 найвпливовіших людей світу, включивши до нього шістьох спортсменів.

Список розділений на шість частин: Митці, Піонери, Титани, Лідери, Новатори та Ікони. Атлети представлені у чотирьохУ  категоріях.

До списку Новаторів потрапив капітан збірної Франції та гравець ПСЖ Кіліан Мбаппе.

У нотатці про футболіста розповідається, як у грудні, за два дні до свого 24-го дня народження, світ спостерігав його розпач на полі в Катарі. Тоді він забив три голи, але не зумів здобути другу перемогу у фіналі ЧС.

— Біля нього присів президент Франції Еммануель Макрон. Як і віддані фанати Мбаппе, Макрон знає, що він більше, ніж футбольний геній – він жива казка про те, як з бідняка перетворитися на багатія. Хлопець, який виріс у неблагополучному передмісті Парижа, злетів до світової слави, вигравши ЧС-2018 у свої 19 років, – йдеться в описі про Кіліана.

У цю ж категорію потрапила польська тенісистка Іга Швьонтек, яка є першим номером світового рейтингу WTA. Про неї йдеться, що під час свого сходження на вершину тенісу Швьонтек демонструвала вразливість і відвагу.

TIME відзначає, що тенісистка висловлює вдячність тим, хто її підтримував, не применшуючи власних навичок і праці.

— Вона виступає за ментальне здоров’я та підтримує українців у їхній боротьбі за захист своєї домівки. Як спортсменка і, що важливіше, як людина, вона втілює той тип впевненості, який кожен повинен наслідувати – впевненість у діях, а не в розмовах, – описують Швьонтек.

До категорії Ікони віднесли американську баскетболістку Брітні Грінер, яка провела десять місяців у російській в’язниці. У нотатці про неї відзначають її стійкість під час несправедливого позбавлення волі та те, що вона не втрачала надії та почуття гумору.

28-річна американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін потрапила до категорії Піонери.

Про неї зазначається, що після двох золотих олімпійських медалей та п’ятьох титулів у загальному заліку Кубка світу, 11 березня Мікаела виграла свою 87-му лижну гонку Кубка світу, перевищивши історичний рекорд у 86 перемог, встановлений Інгемаром Стенмарком зі Швеції.

До категорії Титани потрапили аргентинський футболіст Ліонель Мессі та гравець в американський футбол Патрік Магомес.

Нотатку про Лео написав швейцарський тенісист Роджер Федерер. Він підкреслив, що його вражає незмінна велич Мессі протягом багатьох років. Федерер назвав Ліонеля чарівником, а його кутові передачі витвором мистецтва.

Про Магомеса йдеться, що у віці лише 27 років він отримав свою другу нагороду MVP матчу за Супербоул. Крім того, вказується, що молоді гравці в американський футбол намагаються наслідувати його неймовірну гру.

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Джерело: TIME
Американський футбол, Баскетбол, зимові види спорту, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Теніс, Футбол
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