Мбаппе стал автором первого за 56 лет хет-трика в финале Мундиаля

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в финале чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Аргентины оформил хет-трик.

Два мяча в ворота альбиселесте были забиты в основное время и один в экстра-тайме.

Это позволило 23-летнему Мбаппе стать лишь вторым игроком в истории Мундиалей, кому удалось отличиться трижды в воротах соперника в финале чемпионата мира.

Мбаппе повторил достижение экс-футболиста сборной Англии, сэра Джеффа Герста, оформившего хет-трик в матче против ФРГ в финале ЧМ-1966.

Only two men in World Cup history have scored a hat-trick in the final:

Sir Geoff Hurst (1966)

Kylian Mbappe (2022)

A once in a lifetime achievement.

