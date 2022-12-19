Мбаппе стал автором первого за 56 лет хет-трика в финале Мундиаля

Декабрь, 18 в 23:21

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в финале чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Аргентины оформил хет-трик.

Два мяча в ворота альбиселесте были забиты в основное время и один в экстра-тайме.

Это позволило 23-летнему Мбаппе стать лишь вторым игроком в истории Мундиалей, кому удалось отличиться трижды в воротах соперника в финале чемпионата мира.

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Мбаппе повторил достижение экс-футболиста сборной Англии, сэра Джеффа Герста, оформившего хет-трик в матче против ФРГ в финале ЧМ-1966.

Only two men in World Cup history have scored a hat-trick in the final: Sir Geoff Hurst (1966)

Kylian Mbappe (2022) A once in a lifetime achievement. — William Hill (@WilliamHill) December 18, 2022

Отметившись трижды в финале, Мбаппе достиг отметки в восемь забитых голов на чемпионате мира в Катаре.

Это позволило французу стать лучшим бомбардиром турнира, опередив по этому показателю капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого семь голов, из которых четыре из пенальти (пенальти против Польши он не реализовал, – Ред.). Килиан только два из восьми голов забил с одиннадцатиметровой отметки.

В финале чемпионата мира по футболу Аргентина в серии пенальти обыграла сборную Франции.