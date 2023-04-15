Федерация фехтования Норвегии будет бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов

Федерация фехтования Норвегии приняла решение бойкотировать соревнования, в которых примут участие представители России и Беларуси. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что это реакция на решение Международной федерации фехтования (FIE), которая в марте решила вернуть к соревнованиям под своей эгидой россиян и белорусов.

— После решения большинства на Конгрессе Международной федерации фехтования разрешить россиянам и белорусам вернуться, руководство Федерации фехтования Норвегии решило не отправлять фехтовальщиков на соревнования и чемпионаты с участием россиян и белорусов, — говорится в заявлении.

Кроме этого, в Норвегии отказались проводить ежегодный Кубок мира — вместо этого планируют организовать соревнования совместно с Швецией и Финляндией.

В заявлении Норвежской федерации фехтования также отмечается, что она решительно осудила российские военные действия в Украине. А с момента полномасштабного вторжения Федерация работала на национальном и международном уровнях над исключением из соревнований всех представителей российского и белорусского спорта, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и стремление к миру.

Решение FIE вернуть к соревнованиям россиян и белорусов негативно встретила часть стран. В частности, в Дании, Франции, Германии и Польше отказались проводить этапы Кубка мира из-за допуска фехтовальщиков из РФ и Беларуси. А в Польше заявили, что не допустят представителей этих стран к участию в Европейских играх-2023.

Накануне стало известно, что правительство Украины выпустило указ о запрете сборным Украины соревноваться на турнирах, где присутствуют атлеты из России и Беларуси.

Источник: Федерация фехтования Норвегии

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.