Федерация фехтования Норвегии будет бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов
Федерация фехтования Норвегии приняла решение бойкотировать соревнования, в которых примут участие представители России и Беларуси. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Отмечается, что это реакция на решение Международной федерации фехтования (FIE), которая в марте решила вернуть к соревнованиям под своей эгидой россиян и белорусов.
— После решения большинства на Конгрессе Международной федерации фехтования разрешить россиянам и белорусам вернуться, руководство Федерации фехтования Норвегии решило не отправлять фехтовальщиков на соревнования и чемпионаты с участием россиян и белорусов, — говорится в заявлении.
Кроме этого, в Норвегии отказались проводить ежегодный Кубок мира — вместо этого планируют организовать соревнования совместно с Швецией и Финляндией.
В заявлении Норвежской федерации фехтования также отмечается, что она решительно осудила российские военные действия в Украине. А с момента полномасштабного вторжения Федерация работала на национальном и международном уровнях над исключением из соревнований всех представителей российского и белорусского спорта, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и стремление к миру.
Решение FIE вернуть к соревнованиям россиян и белорусов негативно встретила часть стран. В частности, в Дании, Франции, Германии и Польше отказались проводить этапы Кубка мира из-за допуска фехтовальщиков из РФ и Беларуси. А в Польше заявили, что не допустят представителей этих стран к участию в Европейских играх-2023.
Накануне стало известно, что правительство Украины выпустило указ о запрете сборным Украины соревноваться на турнирах, где присутствуют атлеты из России и Беларуси.
Источник: Федерация фехтования Норвегии
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко