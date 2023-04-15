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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Федерація фехтування Норвегії бойкотуватиме змагання за участю росіян і білорусів

фехтування
Фото: Pexels

Федерація фехтування Норвегії ухвалила рішення бойкотувати змагання, в яких братимуть участь представники Росії та Білорусі. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Зазначається, що це реакція на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка у березні вирішила повернути до змагань під своєю егідою росіян та білорусів.

— Після рішення більшості на Конгресі Міжнародної федерації фехтування дозволити росіянам і білорусам повернутися, керівництво Федерації фехтування Норвегії вирішило не відправляти фехтувальників на змагання і чемпіонати за участю росіян і білорусів, – йдеться у заяві.

Крім цього, в Норвегії відмовилися проводити щорічний Кубок світу – замість цього планують організувати змагання спільно з Швецією та Фінляндією.

У заяві Норвезької федерації фехтування також наголошується, що вона рішуче засудила російські військові дії в Україні. А з моменту повномасштабного вторгнення Федерація працювала на національному та міжнародному рівнях над виключенням зі змагань всіх представників російського та білоруського спорту, щоб продемонструвати підтримку України і прагнення до миру.

Рішення FIE повернути до змагань росіян та білорусів негативно зустріла частина країн. Зокрема, у Данії, Франції, Німеччині та Польщі відмовилися проводити етапи Кубка світу через допуск фехтувальників з РФ та Білорусі. А у Польщі заявили, що не допустять представників цих країн до участі у Європейських іграх-2023.

Напередодні стало відомо, що уряд України випустив наказ про заборону збірним України змагатися на турнірах, де присутні атлети з Росії та Білорусі.

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Джерело: Федерація фехтування Норвегії

Норвегія, Фехтування
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