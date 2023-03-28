Март, 28 в 14:31

Более 300 фехтовальщиков просят Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную федерацию фехтования (FIE) пересмотреть свое решение о разрешении российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Они назвали это решение катастрофической ошибкой. Письмо направили президенту МОК Томасу Баху и временному президенту FIE Эммануэлю Кациадакису.

Его подписали 318 фехтовальщиков — 286 из которых продолжают соревноваться, а остальные завершили карьеру — со всей Европы, а также США, Канады, Мексики, Бразилии, Чили и Японии.

Сейчас смотрят

В письме фехтовальщики, среди которых олимпийская чемпионка 2020 года по фехтованию на рапирах Ли Кифер из США, обвиняют Баха и Кациадакиса в том, что они отдают предпочтение россиянам перед украинцами.

В письме говорится, что вторжение российского диктатора Владимира Путина вызвало хаос в украинском спорте: 232 спортсмена были убиты, 343 спортивных объекта разрушены, 40 тыс. спортсменов вынуждены были выехать за границу, а 140 тыс. молодых спортсменов остались без спортивных объектов.

Спортсмены отмечают, что их мнение вообще не было учтено во время голосования членов FIE.

— С полным игнорированием голоса спортсменов, вы позволили России и Беларуси вернуться к соревнованиям FIE, а также провести подозрительный турнир на российской территории. Это является очевидным нарушением позиции МОК о том, что “никакие международные спортивные мероприятия не должны организовываться или поддерживаться НОК России или Беларуси”, и в очередной раз демонстрирует, что российские интересы преобладают над голосом и правами спортсменов, особенно спортсменов из Украины, — говорится в письме

Фехтовальщики заявили, что даже если российские спортсмены будут соревноваться как нейтральные и выигрывать медали, то Путин все равно будет использовать их как инструменты пропаганды.

— Спортсмены были и будут инструментами путинской пропаганды. Соревнования под нейтральным флагом не доказали свою эффективность как санкционного инструмента в прошлом и не подходят сейчас, — заявили они.

Фехтовальщики заявили, что до тех пор, пока Россия не уйдет из Украины, должен действовать полный запрет на участие спортсменов в соревнованиях.

Они подчеркнули, что любое отстранение должно отвергать понятие нейтралитета и включать запрет всем российским и белорусским спортсменам участвовать в международном спорте, включая проведение мероприятий, квалификацию и участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, пока Россия полностью не уйдет с территории Украины.

Их позиция перекликается с позицией Всемирной федерации легкой атлетики, которая на прошлой неделе продлила полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов.

МОК наложил санкции на Россию и Беларусь после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, но сейчас не хочет полностью исключать их спортсменов из Олимпиады, аргументируя это опасениями к возвращению бойкотов времен холодной войны.

В начале марта FIE решила разрешить российским и белорусским фехтовальщикам вернуться к международным соревнованиям. Де-факто фехтование стало первым олимпийским видом спорта, который вновь открыл свои соревнования для спортсменов из этих двух стран.

Источники: The Japan Times, France 24