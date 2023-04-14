Спортсменам Украины запретили участвовать в соревнованиях вместе с россиянами или белорусами
Украинским сборным официально запретили принимать часть в соревнованиях, где будут представители из России или Беларуси.
Соответствующий приказ был обнародован на сайте Министерства молодежи и спорта.
Это касается олимпийских, неолимпийских, а также паралимпийских видов спорта.
— Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее — официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь, — говорится в приказе министерства.
В приказе также рекомендуется всеукраинским спортивным федерациям осуществлять мониторинг возможного участия спортсменов из Российской Федерации и/или Республики Беларусь в международных спортивных соревнованиях и своевременно информировать Минмолодежьспорт в случае выявления таких фактов.
Добавляется, на руководителей подразделений Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития соответствующего вида спорта, возлагается мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, в том числе спортсменов, представляющих эти федерации, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие белорусы и россияне.
В случае нарушений со стороны федераций, их могут лишать статуса национальной.
— В случае выявления фактов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подавать в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса, — говорится в приказе.
Ранее о том, что украинские спортсмены не смогут участвовать в отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где будут россияне или белорусы, говорил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина