Украинским сборным официально запретили принимать часть в соревнованиях, где будут представители из России или Беларуси.

Соответствующий приказ был обнародован на сайте Министерства молодежи и спорта.

Это касается олимпийских, неолимпийских, а также паралимпийских видов спорта.

— Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее — официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь, — говорится в приказе министерства.

В приказе также рекомендуется всеукраинским спортивным федерациям осуществлять мониторинг возможного участия спортсменов из Российской Федерации и/или Республики Беларусь в международных спортивных соревнованиях и своевременно информировать Минмолодежьспорт в случае выявления таких фактов.

Добавляется, на руководителей подразделений Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития соответствующего вида спорта, возлагается мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, в том числе спортсменов, представляющих эти федерации, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие белорусы и россияне.

В случае нарушений со стороны федераций, их могут лишать статуса национальной.

— В случае выявления фактов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подавать в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса, — говорится в приказе.

Ранее о том, что украинские спортсмены не смогут участвовать в отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где будут россияне или белорусы, говорил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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