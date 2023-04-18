ММС обнародовало список спортсменов из РФ и Беларуси, которые поддерживают войну против Украины
На сайте Министерства молодежи и спорта обнародован список атлетов и чиновников из России и Беларуси, которые поддерживают полномасштабное вторжение РФ против Украины.
В список попали 23 представителя спорта, среди которых футболист Роман Широков, шахматист Сергей Карякин, лыжник Александр Большунов, боксер Николай Валуев, фигурист Евгений Плющенко, пловец Евгений Рылов и художественная гимнастка Алина Кабаева.
Полный список атлетов из России и Беларуси
- футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов;
- шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов;
- лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин;
- спортивная гимнастика: Илья Куляк;
- фигурное катание: Евгений Плющенко;
- бокс: Николай Валуев;
- ММА: Александр Шлеменко;
- плавание: Евгений Рылов;
- велоспорт: Наталья Цилинская;
- баскетбол: Максим Рыженков;
- современное пятиборье: Михаил Прокопенко;
- хоккей: Дмитрий Баскау;
- самбо: Юрий Рыбак;
- художественная гимнастика: Алина Кабаева;
- легкая атлетика: Юрий Маисевич;
- дзюдо: Руслан Шарапау;
- гандбол: Владимир Коноплев;
- пляжный футбол: Михаил Ботникау.
В список Министерства молодежи и спорта Украины не вошли другие атлеты, которые принимали участие в мероприятиях в поддержку действий российских властей.
В частности, в марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
А недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, в частности, против 77 представителей спорта, части из которых нет в списке.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко