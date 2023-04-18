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Спорт
Юля Захарченко, редактор ленты

ММС обнародовало список спортсменов из РФ и Беларуси, которые поддерживают войну против Украины

ММС обнародовало список спортсменов из РФ и Беларуси, которые поддерживают войну против Украины
Фото: Факты ICTV

На сайте Министерства молодежи и спорта обнародован список атлетов и чиновников из России и Беларуси, которые поддерживают полномасштабное вторжение РФ против Украины.

В список попали 23 представителя спорта, среди которых футболист Роман Широков, шахматист Сергей Карякин, лыжник Александр Большунов, боксер Николай Валуев, фигурист Евгений Плющенко, пловец Евгений Рылов и художественная гимнастка Алина Кабаева.

Полный список атлетов из России и Беларуси

  • футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов;
  • шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов;
  • лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин;
  • спортивная гимнастика: Илья Куляк;
  • фигурное катание: Евгений Плющенко;
  • бокс: Николай Валуев;
  • ММА: Александр Шлеменко;
  • плавание: Евгений Рылов;
  • велоспорт: Наталья Цилинская;
  • баскетбол: Максим Рыженков;
  • современное пятиборье: Михаил Прокопенко;
  • хоккей: Дмитрий Баскау;
  • самбо: Юрий Рыбак;
  • художественная гимнастика: Алина Кабаева;
  • легкая атлетика: Юрий Маисевич;
  • дзюдо: Руслан Шарапау;
  • гандбол: Владимир Коноплев;
  • пляжный футбол: Михаил Ботникау.

В список Министерства молодежи и спорта Украины не вошли другие атлеты, которые принимали участие в мероприятиях в поддержку действий российских властей.

В частности, в марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

А недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, в частности, против 77 представителей спорта, части из которых нет в списке.

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Источник: Минмолодежьспорт
Бокс, Велоспорт, Футбол, Художественная гимнастика
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