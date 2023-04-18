Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Чому в обмінниках не хочуть приймати застарілі долари та які банкноти купувати у 2023 році
Спорт
Юля Захарченко, редакторка стрічки

ММС оприлюднило список спортсменів з РФ та Білорусі, які підтримують війну проти України

ММС оприлюднило список спортсменів з РФ та Білорусі, які підтримують війну проти України
Фото: Факти ICTV

На сайті Міністерства молоді та спорту оприлюднено список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ проти України.

До списку потрапили 23 представники спорту, серед яких є футболіст Роман Широков, шахіст Сєргєй Карякін, лижник Алєксандр Большунов, боксер Ніколай Валюєв, фігурист Євгеній Плющенко, плавець Євгеній Рилов та художня гімнастка Аліна Кабаєва.

Повний список атлетів з Росії та Білорусі

  • футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов;
  • шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов;
  • лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін;
  • спортивна гімнастика: Ілля Куляк;
  • фігурне катання: Євгеній Плющенко;
  • бокс: Ніколай Валуєв;
  • ММА: Алєксандр Шлєменко;
  • плавання: Євгеній Рилов;
  • велоспорт: Наталія Цилінська;
  • баскетбол: Максім Риженков;
  • сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко;
  • хокей: Дзмітрій Баскау;
  • самбо: Юрій Рибак;
  • художня гімнастика: Аліна Кабаєва;
  • легка атлетика: Юрій Маїсевіч;
  • дзюдо: Руслан Шарапау;
  • гандбол: Владімір Конопльов;
  • пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау.

До списку Міністерства молоді та спорту України не увійшли інші атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.

Зокрема, у березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов.

А нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій, зокрема, проти 77 представників спорту, частини з яких немає у списку.

Читайте також
Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера
санкції проти РФ

Джерело: Мінмолодьспорт
Бокс, Велоспорт, Футбол, Художня гімнастика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пішов з життя шестиразовий чемпіон України, ексфутболіст Динамо Павло Шкапенко
Павло Шкапенко
Китайський боксер Чжилей після сенсаційної перемоги претендує на пояс Усика
Чжан Чжилей
17-річний український форвард підписав угоду з англійським клубом
Тімур Тутєров
УАФ на пів року дискваліфікувала футболіста за грубий поштовх дівчини-арбітра
Вадим Червак
Швьонтек, Мбаппе і ще четверо атлетів у 100 найвпливовіших людей за версією Time
Іга Швьонтек
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь