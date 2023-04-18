ММС оприлюднило список спортсменів з РФ та Білорусі, які підтримують війну проти України

На сайті Міністерства молоді та спорту оприлюднено список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ проти України.

До списку потрапили 23 представники спорту, серед яких є футболіст Роман Широков, шахіст Сєргєй Карякін, лижник Алєксандр Большунов, боксер Ніколай Валюєв, фігурист Євгеній Плющенко, плавець Євгеній Рилов та художня гімнастка Аліна Кабаєва.

Повний список атлетів з Росії та Білорусі

футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов;

шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов;

лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін;

спортивна гімнастика: Ілля Куляк;

фігурне катання: Євгеній Плющенко;

бокс: Ніколай Валуєв;

ММА: Алєксандр Шлєменко;

плавання: Євгеній Рилов;

велоспорт: Наталія Цилінська;

баскетбол: Максім Риженков;

сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко;

хокей: Дзмітрій Баскау;

самбо: Юрій Рибак;

художня гімнастика: Аліна Кабаєва;

легка атлетика: Юрій Маїсевіч;

дзюдо: Руслан Шарапау;

гандбол: Владімір Конопльов;

пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау.

До списку Міністерства молоді та спорту України не увійшли інші атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.

Зокрема, у березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов.

А нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій, зокрема, проти 77 представників спорту, частини з яких немає у списку.

Джерело : Мінмолодьспорт

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