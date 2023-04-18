ММС оприлюднило список спортсменів з РФ та Білорусі, які підтримують війну проти України
На сайті Міністерства молоді та спорту оприлюднено список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ проти України.
До списку потрапили 23 представники спорту, серед яких є футболіст Роман Широков, шахіст Сєргєй Карякін, лижник Алєксандр Большунов, боксер Ніколай Валюєв, фігурист Євгеній Плющенко, плавець Євгеній Рилов та художня гімнастка Аліна Кабаєва.
Повний список атлетів з Росії та Білорусі
- футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов;
- шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов;
- лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін;
- спортивна гімнастика: Ілля Куляк;
- фігурне катання: Євгеній Плющенко;
- бокс: Ніколай Валуєв;
- ММА: Алєксандр Шлєменко;
- плавання: Євгеній Рилов;
- велоспорт: Наталія Цилінська;
- баскетбол: Максім Риженков;
- сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко;
- хокей: Дзмітрій Баскау;
- самбо: Юрій Рибак;
- художня гімнастика: Аліна Кабаєва;
- легка атлетика: Юрій Маїсевіч;
- дзюдо: Руслан Шарапау;
- гандбол: Владімір Конопльов;
- пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау.
До списку Міністерства молоді та спорту України не увійшли інші атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.
Зокрема, у березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов.
А нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій, зокрема, проти 77 представників спорту, частини з яких немає у списку.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко