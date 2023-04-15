Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Среди них российские спортсмены: Украина ввела санкции против 241 юрлица и 400 физлиц

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных мер (санкций).

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офис президента.

Указом №228/2023 санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, среди них – олимпийские чемпионы.

— Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — говорится на сайте ОП.

Указ №227/2023 вводит санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Читайте также
В следующем пакете ЕС: Германия призвала ввести санкции против атомной отрасли РФ
Роберт Габек

Война в Украине, Владимир Зеленский, СНБО, санкції, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Обстрел Славянска и взрывы в Мариуполе: 416-й день войны (онлайн)
Среди них российские спортсмены: Украина ввела санкции против 241 юрлица и 400 физлиц
Поднялся столб дыма: в российской Казани слышали “хлопок” возле танкового полигона
Над созданием спецтрибунала за преступление агрессии РФ работают уже 34 страны – Кулеба
Дмитро Кулеба
Будут искать “неонацистов” среди молодежи: оккупанты планируют усилить антипартизанские меры
Російський окупант
РФ нанесла окружающей среде ущерб на 2 трлн грн: есть ли шанс наказать за экоцид и получить компенсацию
РФ завдала збитків довкіллю Україні на 2 трлн грн
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь