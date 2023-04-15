Среди них российские спортсмены: Украина ввела санкции против 241 юрлица и 400 физлиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных мер (санкций).
Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офис президента.
Указом №228/2023 санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, среди них – олимпийские чемпионы.
— Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — говорится на сайте ОП.
Указ №227/2023 вводит санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.
Указы вступают в силу со дня их опубликования.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко