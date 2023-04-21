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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Нет удовлетворительных оснований: россиянам и белорусам продлили бан в бадминтоне

бадмінтон
Фото: Pexels

Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в международных соревнованиях.

Решение было принято по результатам заседания Совета BWF, говорится на официальном сайте организации.

— Эта позиция отражает главное намерение BWF сохранить целостность соревнований по бадминтону и обеспечить безопасность всех спортсменов, — говорится в сообщении.

Во Всемирной федерации бадминтона заявили, что не видят пока предпосылок для участия атлетов из этих двух стран в своих турнирах, даже с теми рекомендациями, которые предоставил МОК.

Бадминтонный руководящий орган отметил свою поддержку Украины и подчеркнул, что война до сих пор продолжается.

Там добавили, что спорт должен способствовать миру и солидарности между всеми людьми, и что спорт не должен превращаться в политическое влияние на геополитику.

В заявлении говорится, что BWF признает рекомендации МОК, согласно которым спортсмены из России и Беларуси могут соревноваться, если международные федерации примут такое решение, а также осознают, что в некоторых видах спорта возможно мирное и безопасное участие.

Однако, там убеждены, что сейчас есть удовлетворительные основания для отмены дисквалификации российских и белорусских игроков и официальных лиц.

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Источник: BWF

Бадмінтон, МОК
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