Немає задовільних підстав: росіянам та білорусам продовжили бан у бадмінтоні

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб від участі у міжнародних змаганнях.

Рішення було ухвалено за результатами засідання Ради BWF, йдеться на офіційному сайті організації.

— Ця позиція відображає головний намір BWF зберегти цілісність змагань з бадмінтону та забезпечити безпеку всіх спортсменів, – йдеться у повідомленні.

У Всесвітній федерації бадмінтону заявили, що не вбачають зараз передумов для участі атлетів з цих двох країн у своїх турнірах, навіть з тими рекомендаціями, що надав МОК.

Бадмінтонний керівний орган наголосив на своїй підтримці України та зазначив, що війна досі триває.

Там додали, що спорт має сприяти миру та солідарності між усіма людьми, і що спорт не повинен перетворюватися на політичний вплив на геополітику.

У заяві йдеться, що BWF визнає рекомендації МОК, згідно з якими спортсмени з Росії та Білорусі можуть змагатися, якщо міжнародні федерації ухвалять таке рішення, а також усвідомлюють, що в деяких видах спорту можлива мирна та безпечна участь.

Втім там переконані, що зараз є задовільні підстави для скасування дискваліфікації російських та білоруських гравців та офіційних осіб.

Джерело: BWF

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