МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям, но решение по Олимпиаде-2024 отложил

Март, 28 в 17:55

В швейцарской Лозанне проходит заседание Исполкома Международного олимпийского комитета, которое продлится до 30 марта.

В программе Исполкома был пункт о рассмотрении вопроса об участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

На пресс-конференции президент МОК Томас Бах заявил, что вопрос допуска спортсменов из этих двух стран к летней Олимпиаде в Париже отложили. Его будут рассматривать позже, даже если спортсмены получат квалификационные лицензии.

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– Вопрос допуска россиян к участию в Олимпийских играх в Париже сегодня не обсуждался, — сказал Бах.

Однако МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. По словам Баха, речь идет о спортсменах, активно не поддерживавших войну России против Украины.

О ком идет речь?

МОК рекомендует разрешить участие атлетов с паспортами РФ и РБ только в индивидуальном и нейтральном статусе с исключениями:

команды не могут соперничать;

вне соревнований будут не только атлеты, поддерживающие войну, но и персонал;

запрет на участие спортсменов, состоящих на контракте в Вооруженных силах и МВД России или Беларуси.

Все допущенные атлеты должны выполнить антидопинговые правила. Санкции в отношении ответственных за войну остаются в силе.

Что еще обсуждалось?

В то же время, Бах заявил, что участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе является рабочим вариантом, аккумулируя это вкраплениями с российскими атлетами, которые продолжают выступления на международной арене в некоторых видах спорта, в частности в теннисе, футболе, хоккее и велоспорте.

– Мы не можем найти решение, которое бы устраивало всех. С этим нам, возможно, придется жить, – сказал Бах.

Во время своего выступления Бах ссылался на отчет двух представительниц Совета ООН по правам человека, называвших отстранение россиян из-за паспорта дискриминации. Президент МОК заявил, что помимо войны в Украине в мире продолжается более 70 вооруженных конфликтов. И никто другой, кроме Украины, не требует исключения спортсменов из соревнований.

В то же время МОК продлил санкции против правительств и государств России и Беларуси. На их территориях не может быть никаких соревнований; официальные лица этих стран не могут быть аккредитованы на соревнования; флаги, гимны этих стран не могут быть представлены на соревнованиях.