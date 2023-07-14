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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Для сборной Украины во второй раз попытаются натурализовать английского игрока Вулверхэмптона

Макс Кілман
Фото: Getty Images

Украинская ассоциация футбола еще раз попытается натурализовать игрока английского Вулверхэмптона Макса Килмана.

Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По его словам, в УАФ, в частности в комитете сборных, снова вернулись к вопросу натурализации 26-летнего защитника.

— Из того, что я знаю, сейчас в УАФ, в частности в комитете сборных, снова вернулись к этой теме. Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмана как футболиста, и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все, — сообщил он.

Первые новости о натурализации Килмана появились еще перед Евро-2020. Мама футболиста родилась в Киеве, а сам он в 2021 году получил украинский паспорт. Тогдашний наставник национальной команды Андрей Шевченко подтверждал, что тренерский штаб за ним следит.

Однако Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ему играть за сине-желтых на международной арене из-за того, что он был заигран за футзальную сборную Англии, в составе которой провел 25 матчей.

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Макс Килман

Источник: ТаТоТаке

Сборная Украины, Макс Килман, УАФ, Футбол
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