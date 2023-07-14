Для сборной Украины во второй раз попытаются натурализовать английского игрока Вулверхэмптона
Украинская ассоциация футбола еще раз попытается натурализовать игрока английского Вулверхэмптона Макса Килмана.
Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
По его словам, в УАФ, в частности в комитете сборных, снова вернулись к вопросу натурализации 26-летнего защитника.
— Из того, что я знаю, сейчас в УАФ, в частности в комитете сборных, снова вернулись к этой теме. Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмана как футболиста, и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все, — сообщил он.
Первые новости о натурализации Килмана появились еще перед Евро-2020. Мама футболиста родилась в Киеве, а сам он в 2021 году получил украинский паспорт. Тогдашний наставник национальной команды Андрей Шевченко подтверждал, что тренерский штаб за ним следит.
Однако Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ему играть за сине-желтых на международной арене из-за того, что он был заигран за футзальную сборную Англии, в составе которой провел 25 матчей.
Источник: ТаТоТаке
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