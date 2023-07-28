Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 от МОК
Международный олимпийский комитет предоставил автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже для украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.
Об этом решении сообщил президент НОК и министр спорта Украины Вадим Гутцайт в социальной сети Facebook.
К своему сообщению он прикрепил письмо от МОК в адрес фехтовальщицы.
В нем говорится, что комитет выражает поддержку Ольге Харлан поддержку и выделяет ей квоту на Олимпиаду из-за того, что она не имела возможности завоевать ее на чемпионате мира, который проходит в Милане.
Гутцайт также сообщил, что сейчас продолжается работа по снятию черной карточки со спортсменки.
Напомним, накануне, 27 июля начались индивидуальные женские соревнования по фехтованию на сабле в рамках чемпионата мира в Милане. Ольга Харлан победила нейтральную россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это в регламенте FIE предусмотрена черная карточка — исключение из соревнований.
В итоге Харлан дисквалифицировали с соревнований. Впрочем отстранение распространяется на 60 дней, что означает, что она не сможет принять участие в командных соревнованиях в Милане. Украина подала апелляцию на решение FIE, а впоследствии на уровне НОК обратилась в МОК с просьбой посодействовать отмене этого решения.
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