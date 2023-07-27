Россиянка проиграла честно и решила сыграть грязно: Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан

Украина готовит апелляцию на решение Международной федерации фехтования по дисквалификации Ольги Харлан с чемпионата мира, который проходит в Милане.

Об этом сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в эфире телемарафона Единые новости.

Харлан одержала победу над Анной Смирновой — “нейтральной” россиянкой в первом круге соревнований по сабле. После победы она отказалась пожать руку сопернице, предложив приветствие оружием, но россиянка не захотела.

Россиянка более 50 минут надеялась, что судьи засчитают украинке “техническое поражение” и в следующий круг пройдет она, но судьи ее протест отклонили. Впрочем, впоследствии стало известно, что на следующий бой против болгарки Йоаны Илиевой украинку не допустили. В протоколе соревнований напротив нее указали — исключение.

В правилах FIE трактовка “исключение” предусматривает дисквалификацию и отстранение на 60 дней от всех дальнейших соревнований. То есть, это означает, что она может пропустить командный турнир, где россиян и белорусов нет.

— Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан в этой ситуации. Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем обжаловать это решение. Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались “подковерные игры”. Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница (Харлан, — Ред.), даже был назначен судья на следующий бой, — сказал Ильяшев.

Он пояснил, что речь уже не идет о том, чтобы вернуть Харлан к индивидуальным соревнованиям. Украинская сторона попытается опротестовать ее черную карточку, которая влечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые состоятся через несколько дней в Милане.

Позволить украинке Харлан и дальше соревноваться на чемпионате мира по фехтованию призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Смирнова проиграла в честных соревнованиях и решила грязно сыграть с рукопожатием. Министр подчеркнул, что именно так действует российская армия на поле боя.

— Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. Я призываю FIE восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться, — написал Кулеба.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

Накануне Министерство спорта Украины разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, если там выступают российские или белорусские спортсмены, но в нейтральном статусе.

Факты ICTV недавно писали, что в фехтовании одно из самых строгих правил касательно рукопожатия среди соперников. В большинстве видов спорта это хоть и есть в правилах, но за него не дисквалифицируют.

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