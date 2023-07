Россиянка проиграла честно и решила сыграть грязно: Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан

Украина готовит апелляцию на решение Международной федерации фехтования по дисквалификации Ольги Харлан с чемпионата мира, который проходит в Милане.

Об этом сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в эфире телемарафона Единые новости.

Харлан одержала победу над Анной Смирновой — “нейтральной” россиянкой в первом круге соревнований по сабле. После победы она отказалась пожать руку сопернице, предложив приветствие оружием, но россиянка не захотела.

Россиянка более 50 минут надеялась, что судьи засчитают украинке “техническое поражение” и в следующий круг пройдет она, но судьи ее протест отклонили. Впрочем, впоследствии стало известно, что на следующий бой против болгарки Йоаны Илиевой украинку не допустили. В протоколе соревнований напротив нее указали — исключение.

В правилах FIE трактовка “исключение” предусматривает дисквалификацию и отстранение на 60 дней от всех дальнейших соревнований. То есть, это означает, что она может пропустить командный турнир, где россиян и белорусов нет.

Он пояснил, что речь уже не идет о том, чтобы вернуть Харлан к индивидуальным соревнованиям. Украинская сторона попытается опротестовать ее черную карточку, которая влечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые состоятся через несколько дней в Милане.

Позволить украинке Харлан и дальше соревноваться на чемпионате мира по фехтованию призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Смирнова проиграла в честных соревнованиях и решила грязно сыграть с рукопожатием. Министр подчеркнул, что именно так действует российская армия на поле боя.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023