Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку

Фехтовальщица Ольга Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира из-за отказа пожимать руку российской спортсменке, поблагодарила украинцев за поддержку.

Она записала видеообращение, в котором призналась, что сначала очень болезненно отреагировала на новость о “черной карточке”.

— Сегодня был тяжелый и очень важный день. Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, людей, семьи, также терроризирует и спорт. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Когда я услышала о том, что меня хотят дисквалифицировать — это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли, — сказала Харлан.

По словам спортсменки, теплые слова поддержки от украинцев и бойцов с фронта “оживили” ее.

— Я благодарю каждого из вас. Я благодарю каждого бойца, который нас защищает. Никогда никого нельзя принудить к миру, особенно украинцев, никаким рукопожатием. Поэтому так будет всегда. Все в адекватном мире понимают, что правила должны измениться, потому что меняется мир, — добавила Харлан.

Напомним, 27 июля фехтовальщица Ольга Харлан победила “нейтральную” россиянку Анну Смирнову в первом круге на чемпионате мира в Милане.

После победы Харлан отказалась пожать руку сопернице, предложив приветствие оружием, но россиянка не захотела.

Из-за этого Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую спортсменку.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.