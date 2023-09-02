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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим личным результатом сезона

Ярослава Магучіх
Фото: Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

Спортсменка с первой попытки взяла высоту в 1.98 м, а затем подняла планку на 2.02 м и повторила свой лучший результат сезона в мире.

В текущем сезоне Бриллиантовой лиги это уже четвертая медаль Магучих. Ранее она завоевала золото в Рабате, а также бронзу в Лозанне и Монако.

Благодаря результату Магучих досрочно отобралась в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги, который состоится в американском Юджине 16-17 сентября. Перед этим туда квалифицировалась также украинская легкоатлетка Ирина Геращенко.

На этапе в Сямэне Украину представляют четыре легкоатлетки: в секторе для прыжков представлены Ярослава Магучих и Юлия Чумаченко, а в беге на 400 м с барьерами — Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

Напомним, 27 августа на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту. Это первая золотая медаль Украины на ЧМ по легкой атлетике за последние десять лет.

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Легка атлетика, Ярослава Магучіх
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