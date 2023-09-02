Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим особистим результатом сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені.

Спортсменка з першої спроби взяла висоту у 1.98 м, а згодом підняла планку на 2.02 м і повторила свій найкращий результат сезону у світі.

У поточному сезоні Діамантової ліги це вже четверта медаль Магучіх. Раніше вона виборола золото у Рабаті, а також бронзу у Лозанні та Монако.

Завдяки результату Магучіх достроково відібралася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги, який відбудеться в американському Юджині 16-17 вересня. Перед цим туди кваліфікувалася також українська легкоатлетка Ірина Геращенко.

На етапі у Сямені Україну представляють чотири легкоатлетки: у секторі для стрибків представлені Ярослава Магучіх і Юлія Чумаченко, а в бігу на 400 м з бар’єрами – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Нагадаємо, 27 серпня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті Ярослава Магучіх виборола золото у стрибках у висоту. Це перша золота медаль України на ЧС із легкої атлетики за останні десять років.

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