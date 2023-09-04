В Италии фанаты после поражения своей команды случайно подожгли стадион соперника

В Италии в конце матча Серии С между командами Таранто и Фоджа вспыхнул пожар в гостевом секторе на стадионе Stadio Erasmo Iacovone, который вмещает более 27 тыс. зрителей.

Итальянские издания Corriere dello Sport и Calciomercato писали, что повреждения в результате пожара были значительными, но обошлось без пострадавших.

Матч завершился победой хозяев поля Таранто со счетом 2:0. Сразу после финального свистка в гостевом секторе вспыхнул огонь.

По некоторым свидетельствам, причиной могла стать дымовая шашка, которая попала на пластиковый материал и рулоны синтетических травяных покрытий для легкоатлетической дорожки, которые были сложены под трибунами, где разместили болельщиков и гостей.

Shockwaves from Italy’s Serie C! After a 2-0 defeat to #Taranto, #Foggia fans literally set the stadium ablaze. A fierce example of when passion crosses the line. At #LoroPartners, we channel that fervor into profitable partnerships! DM us to turn your into !#WagonBet… pic.twitter.com/usL8E4BiPG — LoroPartners (@PartnersLoro) September 4, 2023

Для борьбы с огнем задействовали шесть пожарных машин.

Bruciato il settore ospiti dello Stadio Javocone nel post gara di Taranto Foggia. Spento incendio stamane e Impianto per ora inagibile. Attendiamo nuove comunicazioni per la gara di domenica tra Brindisi e Catania che ad oggi resta a rischio.#catanista #news #javocone #catania pic.twitter.com/cfoyXx6Glv — attilio scuderi (@catanista18) September 4, 2023

Когда пожарные прибыли на стадион, то столкнулись с еще одной проблемой, поскольку фанаты Фоджи начали швырять в них камни. Борьба с огнем, как сообщается, продолжалась всю ночь.

Сейчас продолжается расследование. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения стадиона. СМИ пишут, что сектор, на котором вспыхнул огонь, будет объявлен непригодным к использованию.

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