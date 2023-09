В Италии фанаты после поражения своей команды случайно подожгли стадион соперника

В Италии в конце матча Серии С между командами Таранто и Фоджа вспыхнул пожар в гостевом секторе на стадионе Stadio Erasmo Iacovone, который вмещает более 27 тыс. зрителей.

Итальянские издания Corriere dello Sport и Calciomercato писали, что повреждения в результате пожара были значительными, но обошлось без пострадавших.

Матч завершился победой хозяев поля Таранто со счетом 2:0. Сразу после финального свистка в гостевом секторе вспыхнул огонь.

По некоторым свидетельствам, причиной могла стать дымовая шашка, которая попала на пластиковый материал и рулоны синтетических травяных покрытий для легкоатлетической дорожки, которые были сложены под трибунами, где разместили болельщиков и гостей.

