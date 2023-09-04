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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Италии фанаты после поражения своей команды случайно подожгли стадион соперника

пожежа в італії на стадіоні

В Италии в конце матча Серии С между командами Таранто и Фоджа вспыхнул пожар в гостевом секторе на стадионе Stadio Erasmo Iacovone, который вмещает более 27 тыс. зрителей.

Итальянские издания Corriere dello Sport и Calciomercato писали, что повреждения в результате пожара были значительными, но обошлось без пострадавших.

Матч завершился победой хозяев поля Таранто со счетом 2:0. Сразу после финального свистка в гостевом секторе вспыхнул огонь.

По некоторым свидетельствам, причиной могла стать дымовая шашка, которая попала на пластиковый материал и рулоны синтетических травяных покрытий для легкоатлетической дорожки, которые были сложены под трибунами, где разместили болельщиков и гостей.

Для борьбы с огнем задействовали шесть пожарных машин.

Когда пожарные прибыли на стадион, то столкнулись с еще одной проблемой, поскольку фанаты Фоджи начали швырять в них камни. Борьба с огнем, как сообщается, продолжалась всю ночь.

Сейчас продолжается расследование. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения стадиона. СМИ пишут, что сектор, на котором вспыхнул огонь, будет объявлен непригодным к использованию.

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Источник: Corriere dello Sport, Sky Sports
Италия, Пожар, Футбол
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