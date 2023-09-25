Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Европейский боксерский союз не вернул атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям

бокс
Фото: Unsplash

Европейский боксерский союз (EBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Решение приняли члены Совета директоров во время заседания в Париже.

Об этом сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

— Мое обращение к членам EBU было, как всегда, четким и понятным каждому, кто уважает мир и безопасность мира: никаких компромиссов в отношении боксеров, тренеров, судей из России и Беларуси, сохранение статуса-кво, то есть боксеры исключены из европейского рейтинга, ни один EBU-титул не разыгрывается на территории стран-агрессоров, российские и белорусские судьи, лицензированные EBU, не приглашаются на соревнования, — написала она.

Шатерникова также отметила, что президент EBU Питер Штуки сказал, что в вопросе изоляции российских и белорусских спортсменов, функционеров не может быть никаких компромиссов, пока в Украине продолжается война.

Сейчас смотрят

В марте 2022 года EBU отстранил на неопределенный срок атлетов из РФ и Беларуси от соревнований. Их исключили из рейтингов, а также лишили права проводить бои, лицензированные организацией.

Несмотря на рекомендацию МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, руководство EBU заявляло, что не будет возобновлять статус представителей РФ и Беларуси, пока в Украине продолжается война.

Читайте также
Гвоздик узнал имя следующего соперника: когда и где состоится бой
Олександр Гвоздик

Источник: Алина Шатерникова

Аліна Шатернікова, Бокс
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Был единственным сыном в семье: на фронте погиб вице-чемпион Украины по муай-тай Рябенко
Єгор Рябенко
Гвоздик узнал имя следующего соперника: когда и где состоится бой
Олександр Гвоздик
Бой за вакантный пояс с самым большим гонораром: Ломаченко отказался от поединка со Стивенсоном
Василь Ломаченко
Усик — чемпион, Фьюри на первом месте: рейтинг The Ring в супертяжелом весе
Олександр Усик
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Андрій Огородник

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Европейский боксерский союз не вернул атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Европейский боксерский союз не вернул атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Европейский боксерский союз не вернул атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Европейский боксерский союз не вернул атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь