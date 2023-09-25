Европейский боксерский союз не вернул атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям

Европейский боксерский союз (EBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Решение приняли члены Совета директоров во время заседания в Париже.

Об этом сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

— Мое обращение к членам EBU было, как всегда, четким и понятным каждому, кто уважает мир и безопасность мира: никаких компромиссов в отношении боксеров, тренеров, судей из России и Беларуси, сохранение статуса-кво, то есть боксеры исключены из европейского рейтинга, ни один EBU-титул не разыгрывается на территории стран-агрессоров, российские и белорусские судьи, лицензированные EBU, не приглашаются на соревнования, — написала она.

Шатерникова также отметила, что президент EBU Питер Штуки сказал, что в вопросе изоляции российских и белорусских спортсменов, функционеров не может быть никаких компромиссов, пока в Украине продолжается война.

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В марте 2022 года EBU отстранил на неопределенный срок атлетов из РФ и Беларуси от соревнований. Их исключили из рейтингов, а также лишили права проводить бои, лицензированные организацией.

Несмотря на рекомендацию МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, руководство EBU заявляло, что не будет возобновлять статус представителей РФ и Беларуси, пока в Украине продолжается война.

Источник: Алина Шатерникова

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