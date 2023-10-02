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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд

Українські ветерани планують встановити світовий рекорд зі стронгмену
Фото: Факти ICTV

15 октября на международном спортивном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде украинские защитники попытаются протянуть за канат в упоре сидя четыре грузовика общим весом 35 тонн.

В случае успеха будет установлен мировой рекорд по стронгмену. Дополнительной интриги добавляет еще и факт, что украинские ветераны участвуют в подобных соревнованиях впервые.

— Своим рекордом команда хочет привлечь внимание к проблеме спортивной реабилитации ветеранов войны и инициировать организацию в 2024 году международных соревнований среди ветеранов под эгидой Украины, — сообщил Василий Вирастюк, который является соорганизатором и главным судьей соревнований.

В соревнованиях примут участие 8 защитников из разных уголков страны, которые получили ранения и травмы во время боевых действий, и которые являются призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов Сильные Украины.

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В сборную команду ветеранов вошли: Александр Швачка (Киев), Вячеслав Цюх (Киев), Владислав Шатило (Чернигов), Евгений Смага (Чернигов), Артем Марченко (Сумы), Артем Погорелый (Полтава), Михаил Дроботенко (Кропивницкий), Денис Барчук (Бровары).

Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Василь Вірастюк
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Василь Вірастюк
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд

Сильные Украины — первые всеукраинские соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, которые получили травмы и ранения во время участия в боевых действиях на территории Украины.

Соревнования основаны в рамках системы спортивно-реабилитационных мероприятий для ветеранов войны ОО Федерация стронгмена Украины при поддержке нардепов фракции Слуга народа и меценатов. Состоялись в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно в июле-сентябре 2023 года, участие в них приняли более 400 ветеранов и военнослужащих.

Arnold Classic Europe — международный спортивный фестиваль, основанный в 2011 году Арнольдом Шваценеггером. Он проходит в Мадриде. Ежегодно участие в соревнованиях принимают тысячи спортсменов из более чем 50 стран мира.

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змагання, Рекорд, спортивні змагання
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