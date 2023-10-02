Тягнутимуть чотири вантажівки: українські ветерани планують встановити світовий рекорд

15 жовтня на міжнародному спортивному фестивалі Arnold Classic Europe у Мадриді українські захисники спробують протягнути за канат в упорі сидячи чотири вантажівки загальною вагою 35 тонн.

У разі успіху буде встановлено світовий рекорд зі стронгмену. Додаткової інтриги додає ще й факт, що українські ветерани беруть участь у таких змаганнях вперше.

– Своїм рекордом команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України, – повідомив Василь Вірастюк, який є співорганізатором і головним суддею змагань.

У змаганнях візьмуть участь 8 захисників із різних куточків країни, які дістали поранення та травми під час бойових дій, і які є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів Сильні України.

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До збірної команди ветеранів увійшли: Олександр Швачка (Київ), В’ячеслав Цюх (Київ), Владислав Шатіло (Чернігів), Євген Смага (Чернігів), Артем Марченко (Суми), Артем Погорілий (Полтава), Михайло Дроботенко (Кропивницький), Денис Барчук (Бровари).

Сильні України – перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів і чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях на території України.

Змагання засновано в межах системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО Федерація стронгмену України за підтримки нардепів фракції Слуга народу та меценатів. Відбулися в Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному в липні-вересні 2023 року, участь у них взяли понад 400 ветеранів і військовослужбовців.

Arnold Classic Europe – міжнародний спортивний фестиваль, заснований у 2011 році Арнольдом Шваценеггером. Він відбувається у Мадриді. Щорічно участь у змаганнях беруть тисячі спортсменів із понад 50 країн світу.

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