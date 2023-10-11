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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Футболист Бенфики согласился выступать за юниорскую сборную Украины

Андре Вакалюк

Полузащитник португальской Бенфики U-17 Андре Вакалюк согласился выступать за юношескую сборную Украины.

В услугах игрока заинтересован главный тренер сборной Украины U-17 Владимир Езерский.

По информации издания Sport.ua, семья футболиста уже начала процесс получения украинского гражданства. Поскольку это займет несколько месяцев, Вакалюк не поможет подопечным Езерского на первом этапе квалификации Евро.

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Андер Вакалюк — сын украинских эмигрантов. Он родился в Португалии, является воспитанником академии Бенфики и выступает за команду орлов до 17 лет. Он был одним из кандидатов на попадание в сборную Португалии среди игроков 2007 года рождения.

Тренерский штаб юношеской сборной Украины надеется, что Вакалюк присоединится к сине-желтым в следующем раунде квалификации в 2024 году.

Юношеская сборная Украины U-17 проведет первый раунд квалификации к чемпионату Европы с 15 по 21 октября. Соперниками сине-желтых будут сборные Германии, Финляндии и Лихтенштейна. Две лучшие команды квалифицируются в элит-раунд.

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Источник: Sport.ua

Фото: ФК Бенфика

Бенфика, Сборная Украины, Футбол
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