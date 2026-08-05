Заместитель главы Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби работает над новой ядерной стратегией США, в которой основное внимание уделяется возможному применению тактического оружия меньшей дальности в случае регионального конфликта с Китаем или РФ.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Что известно о новой ядерной стратегии США

Новая стратегия Колби отходит от подхода, которого США придерживались на протяжении десятилетий.

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Ожидается, что ее представят в среду во время военного мероприятия в Небраске, где Колби озвучит свои взгляды относительно будущего ядерной политики страны.

Также заместитель главы Пентагона планирует частный визит в Стратегическое командование США, которое отвечает за ядерные силы страны и управляет ядерной триадой, стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками.

Считается, что новый план будет предусматривать обновление вариантов ядерного ответа, которые предлагаются президенту США во время кризисных ситуаций.

Основной акцент в новой стратегии будет сделан на тактических вариантах — оружии меньшей дальности, предназначенном для использования на поле боя, вместо стратегического арсенала большой дальности, который на протяжении холодной войны был основой системы ядерного сдерживания.

Цель такого подхода является двойной: не допустить превращения обычного конфликта в масштабный ядерный обмен и не позволить Китаю или России воспользоваться ситуацией, когда Вашингтон будет сосредоточен на другом противнике.

Напомним, в июле Германия и Франция впервые на практике реализовали договоренность о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания, достигнутую в марте, проведя совместные учения военно-воздушных сил.

2 марта Эммануэль Макрон заявил о намерении расширить ядерный потенциал страны, увеличив количество боеголовок.

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