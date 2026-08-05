Некоторые украинские города и регионы не успевают выполнить планируемые меры по устойчивости, необходимые для надлежащей подготовки к следующему зимнему периоду.

Зеленский о подготовке к зимнему периоду

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны, часть украинских городов и регионов отстает от выполнения планов устойчивости, необходимых для прохождения следующей зимы.

За подготовку каждой общины к зиме, по его словам, предусмотрена персональная ответственность.

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– Сегодня провел заседание СНБО по выполнению определенных планов устойчивости для областей и общин. К сожалению, есть отставание в части городов и регионов. Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости, – отметил он.

Среди ключевых направлений Зеленский отметил усиление защиты объектов критической инфраструктуры, обустройство достаточного количества качественных укрытий и бомбоубежищ, а также расширение антибаллистических возможностей Украины.

Планы устойчивости, прежде всего, касаются безопасности объектов электро-, газо- и водоснабжения. Президент отметил, что ожидает получить детальные данные по имеющимся проблемам и уровню выполнения работ в каждой общине.

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