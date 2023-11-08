Он – один из лучших на планете: соперник об украинце Амосове перед боем
Чемпион Bellator в полусреднем весе, украинец Ярослав Амосов проведет защиту своего пояса в полусреднем весе против претендента из Ямайки Джейсона Джексона.
Накануне боя соперник украинца в интервью MMA Junkie Radio назвал его одним из лучших бойцов в полусреднем весе в мире.
— Ярослав — один из лучших полусредневесов на этой планете, если не лучший. Его рекорд и набор навыков позволяют ему побеждать в боях. Его рекорд и его навыки позволяют ему побеждать в боях. Он знает, как выигрывать бои. Он воевал некоторое время. Он дрался со многими крутыми парнями. Поэтому я скажу, что он находится на вершине рейтинга, — сказал Джексон.
Как указывает издание, Джексон понимает, что одержать победу над Амосовым будет непросто, учитывая, что украинский боец никогда не проигрывал.
Когда следующий бой Амосова?
Бой Амосов — Джексон станет главным событием бойцовского вечера в рамках турнира Bellator 301.
Он состоится 17 ноября на Wintrust Arena в американском Чикаго.
30-летний Амосов в последнем бою, состоявшемся в феврале 2023 года на турнире Bellator 291, одержал победу над Логаном Сторли единогласным решением судей. На его счету 27 побед и ни одного поражения.
33-летний Джексон в июле 2022 года на турнире Bellator 283 победил решением судей Дагласа Лиму. В его активе 16 побед и четыре поражения.
Фото: Bellator MMA
Источник: MMA Junkie Radio
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